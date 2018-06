Legenda v českém „pralese“, Nedvěd se vrátil domů. Rozčiloval se i bavil

Gólman Svoboda: Fantastické, splnil se mi sen Představte si. Hrajete amatérský fotbal, jste zvyklí nastupovat proti soupeřům, kteří se podívali maximálně do divize. A najednou na vás střílí držitel Zlatého míče. Brankář Michal Svoboda z Královského Poříčí B tento šok zažil. Pohádka měla naštěstí pro něj dobrý konec. Jaké bylo zachytat si proti Pavlu Nedvědovi?

Fantastické! Splnil se mi celoživotní sen. Zdálo se, že jste ho do hry moc nepouštěli.

Tak on se příliš střílet nesnažil, spíš chtěl připravovat šance pro syna a další spoluhráče. Vystřelil asi dvakrát nebo třikrát, všechno jsme to zvládli. Je výhra o to cennější, že v celku soupeře nastoupil hráč takového kalibru?

Samozřejmě. Nikdo z nás už si podobný zápas nezahraje. Vyhrát je skvělé. S jakými pocity jste do utkání šel? Klepaly se vám nohy?

To je jasné, byl jsem nervózní. Byly tu dva tisíce lidí, dosud jsme hráli maximálně tak před pěti sty. Popravdě nejhorší je ale dávat rozhovory. (smích)