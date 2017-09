Nejlépe hodnocený hráč ligy je v reprezentaci. Kdo je Šimon Falta?

Malá nápověda: nehraje v Plzni, Slavii ani ve Spartě.

V minulé sezoně vstřelil dva góly.

Ve druhé lize...

Bingo, olomoucký Šimon Falta, ročník narození 1993!

Postoupit na světový šampionát už národní tým bohužel nemůže, takže při zranění Krejčího z Boloně je ideální čas vyzkoušet na křídle jiného leváka – rychlonožku z Hané.

Je pro vás Falta šokující volbou? Pokud ano, pak jízdu olomouckého nováčka sledujete dost nepozorně.

Po osmi kolech je Sigma druhá, prohrála jen s vedoucí Plzní, předvádí atraktivní fotbal plný náběhů a Falta u toho má zásadní roli. Už teď překonal své střelecké maximum z uplynulého ročníku: trefil se třikrát, plus jednou asistoval.

Měl by ještě lepší čísla, kdyby spoluhráči častěji využívali jeho skvostných průnikových přihrávek.

Nenechte se zmást, že by šlo jen o typické centry ze strany. Kdepak, Falta vidí fotbal v širším spektru.

Ve variabilním stylu Olomouce si často sbíhá pod hrot, kde vymýšlí pohledné kolmice. „Má opravdu velmi dobrou formu. Pokud by byl ještě produktivnější, co se gólů a asistencí týče, pak by měl formu skvělou,“ říká sportovní manažer Ladislav Minář. „Škoda, že jeho přihrávky nedokážeme dotáhnout, aby skončily gólem. To by ho pozvedlo ještě daleko víc.“

I tak je Falta nejlépe hodnoceným hráčem ligy podle MF DNES a iDNES.cz s průměrnou známkou 1,69, což daleko lépe vystihuje jeho přínos.

Když jej trenér Jarolím nominoval, pro zasvěcené to překvapení nebylo. Už proto, že v minulé nominaci figuroval mezi náhradníky.

„Teď si o nominaci řekl svými výkony. Dobře hraje celé mužstvo, on se dokáže prosadit v koncovce,“ vysvětlil Jarolím. „Navíc umí připravit zajímavé situace ostatním.“

Falta patřil k pravidelným mládežnickým reprezentantům, letos však hraje nejlépe v životě. A může se zlepšovat. V zimě si ho na testy z druhé ligy pozvalo Bröndby Kodaň.

Známkování ligových hráčů podle reportérů MF DNES a iDNES.cz

„Příjemně mě to překvapilo, protože zaujmout z druhé ligy zahraniční klub není běžné. Rád jsem se podíval, jak to chodí jinde, a nabral cenné zkušenosti. Každý fotbalista sní o zahraniční štaci,“ líčil Falta, jenž bude tuhle zimu ještě lákavějším zbožím na přestupním trhu.

Se Sigmou ho však pojí smlouva do roku 2019. „Beru to jako výzvu, abych na sobě pracoval ještě víc, byl ještě lepší, a kdyby se pak něco skutečně povedlo, abych byl konkurenceschopný,“ naplánoval si.

Kromě nápaditých myšlenek těží z rychlosti. Na střední škole vytvořil s dalšími olomouckými odchovanci ze silného ročníku 1993 Kalasem, Zahradníčkem a Habustou nepřekonatelnou sprinterskou štafetu, která dominovala běžeckým závodům v republice. Atletiku však bral jen jako ideální doplněk k fotbalu. Rozhodl se správně.

S kamarádem Kalasem se nyní potká v reprezentaci. Naposledy jejich mateřská Sigma přímo do národního týmu vyslala záložníka Ordoše v roce 2013. Reprezentanty však vychovávat umí dlouhodobě: třeba na stříbrném Euru 1996 měla Kerbra, Radu a Kotůlka. Stálicemi pak byli Látal, Rozehnal, Kováč, Heinz a především kapitán Ujfaluši.

Vykročí... Pardon, v tomto případě spíš vysprintuje mezi ně i Šimon Falta?