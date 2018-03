Na Uruguay s Pavlenkou, vpředu Schick a Krmenčík. Čtenáři vybrali sestavu

Sestava čtenářů iDNES.cz Pavlenka - Kadeřábek, Kalas, Suchý, Gebre Selassie - Kopic, Darida, Souček, Barák - Krmenčík, Schick.

Do semifinále přípravného turnaje China Cup by čtenáři poslali vesměs prověřená jména.

V bráně jednoznačně zvolili Jiřího Pavlenku, který dostal o tisíc hlasů víc než jeho dva konkurenti Vaclík s Koubkem dohromady.

V obraně mají největší důvěru Pavel Kadeřábek, který by nastoupil na pravém kraji, a stoper Tomáš Kalas. Vedle něj by čtenáři postavili Marka Suchého a post levého beka by měl obsadit Theo Gebre Selassie. Ač v bundesligových Brémách hraje na opačné straně, v reprezentaci na této pozici několikrát nastoupil.

Nejvíc hlasů ze všech obdržel čerstvý Fotbalista roku 2017 Vladimír Darida, stálice ve středu zálohy. Druhým nejpopulárnějším reprezentantem je mezi čtenáři Antonín Barák, jenž by ale vzhledem k ostatním volbám musel zřejmě hrát na kraji středové řady.

Čtenáři by totiž postavili čtyřčlennou zálohu, v níž by dali prostor ještě pravému křídlu Janu Kopicovi a defenzivněji laděnému Tomáši Součkovi.

Mezi jedenáct fotbalistů s nejvyšším počtem hlasů se dostali dva útočníci. Jasnou volbou byl Patrik Schick, s kterým by měl uruguayskou defenzívu trápit nejlepší ligový střelec Michael Krmenčík.

Zápas Česka proti Uruguay začíná na přípravném turnaji v čínském Nan-ningu ve 12.35 českého času, server iDNES.cz vám jeho průběh přinese v podrobné online reportáži minutu po minutě.