Vylepšit si pověst a dobýt dílčí mety. Fotbalisté vyrazili na Ázerbájdžán

Liga národů a žebříček UEFA Čeští fotbalisté jsou v žebříčku UEFA, který rozhodne o složení do skupiny Ligy národů a vychází z něj nasazení pro los kvalifikace o Euro 2020, na 27. místě, což stačí jen na třetí ligu. Ale pokud oba zápasy vyhrají, mají šanci posunout se na 24. místo znamenající účast ve druhé lize. Podle aktuálního pořadí by se při losování Ligy národů 24. ledna 2018 mohli soupeři Česka stát Albánie, Rumunsko, Skotsko, Srbsko či Řecko, ale také Finsko, Kypr, Estonsko či Ázerbájdžán. Pokud by se však povedlo projít do vyšší společnosti, mohli by Češi při losu dostat atraktivnější soupeře Wales, Nizozemsko, Švédsko nebo Turecko. K tomu potřebují vyhrát oba zbývající zápasy a zároveň doufat, že se nebude dařit Albánii, Slovinsku a Maďarsku nebo Dánsku, čímž by se v žebříčku dostali před ně. Nyní mají na 24. příčku Maďarska ztrátu 819 bodů, ovšem například za březnovou výhru nad San Marinem 6:0 dostali 1720 bodů. Remíza v Norsku přinesla 800 bodů, prohra s Německem jen 380 bodů.