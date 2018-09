Na Ukrajinu s Brabcem a Kalasem v obraně, nabádají čtenáři Jarolíma

Od posledního utkání národního týmu uplynuly už tři měsíce. Tehdy Češi v přátelském zápase zdolali Nigérii 1:0. V základu nastoupili Suchý, Barák nebo Jugas, ani jeden z nich však tentokrát k dispozici není. Chybí i Darida či Kopic.

Česko - Ukrajina Liga národů začíná! Sledujte ve čtvrtek od 20.45 online.

Přestože trenér Karel Jarolím v minulosti preferoval rozestavení se třemi stopery, tentokrát jeho využití nepotvrdil. „I tato varianta je ale možná,“ připustil.

Čtenáři by volili rozestavení se čtyřmi obránci, pětičlennou záložní řadou a jediným útočníkem.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Ukrajině Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Brabec, Gebre Selassie - Schick, Hušbauer, Sýkora, Souček, Jankto - Krmenčík

Ve stoperské dvojici by vedle Kalase nastoupil Brabec, který by tak národní dres oblékl téměř po roce. Naposledy si zahrál v loni v listopadu ve vítězném duelu proti Islandu. Kapitán Gebre Selassie by musel vzít zavděk pozicí levého obránce, vpravo má místo zřejmě zajištěné Kadeřábek.

Tři slávisty ve středu záložní řady by pak měli na krajích doplňovat Jankto a Schick, jenž by teoreticky mohl nastoupit i v útoku. Fotbalista AS Řím dostal v anketě vůbec nejvíc hlasů ze všech reprezentantů.

Na hrot vybrali čtenáři plzeňského Krmenčíka, který má v úvodu ročníku výbornou formu a v lize nastřílel už sedm branek.

Český národní tým vstoupí do premiérového ročníku Ligy národů ve 20.45, kdy na stadionu v Uherském Hradišti přivítá Ukrajinu. Souboj vám server iDNES.cz přinese v podrobné online reportáži.