Je absurdní, že se v kvalifikaci protočilo tolik hráčů, nechápe Cipro

„Zklamání je to určitě pro všechny, protože jsme dlouho na mistrovství světa nebyli. Po losu ta skupina nepatřila mezi nejtěžší, dokonce bych řekl, že z pohledu těch ostatních skupin byla lehčí,“ řekl v rozhovoru s ČTK Cipro.

Podle něj kouč Karel Jarolím po odchodu několika dlouholetých reprezentantů dlouho hledal optimální sestavu. „Spousta hráčů toho po Euru nechala. Karel moc času neměl, znám ho, dělal mi dlouho asistenta. Myslím, že těch hráčů vyzkoušel moc. Během kvalifikace, kdy jde o všechno, točit 43 hráčů, to mi přijde absurdní. Nevím, možná už měl spoustu našeptávačů, ale myslím, že se mělo vybrat 20 hráčů, těm dát důvěru a s nimi to odjet,“ prohlásil sedmdesátiletý Cipro.

„Zkoušeli se tam hráči, o kterých všichni vědí, že do nároďáku nepatří. Nechci jmenovat, ale určitě Droppa a další, kteří hráli v základní sestavě v kvalifikaci,“ dodal bývalý trenér Slavie nebo Českých Budějovic, který momentálně vede Hlubokou nad Vltavou v krajském přeboru.

Myslí si, že českému národnímu týmu momentálně chybí fotbalisté patřící k oporám předních zahraničních klubů. „Někteří kluci nehrají ani v lize, někteří nejsou ve velkých mužstvech nebo tam nehrají, působí v průměrných zahraničních týmech. Není to ono, co by to být mělo,“ upozornil Cipro.

„Chybí generace, která tady byla, a určitě ještě někdy přijde. Myslím, že ji teď mají Slováci, i když možná ani na mistrovství světa nepostoupí. Ale mají dobrý mančaft, jsou ve velkých klubech a nehrají tam žádnou podřadnou roli. Nemyslím jenom Marka Hamšíka, což je superstar,“ přidal kouč, jenž se Slavií v roce 1996 získal mistrovský titul a pražské mužstvo také dovedl do semifinále Poháru UEFA.

Nepřeceňoval závěr kvalifikace, kdy Češi už bez šance na postup porazili Ázerbájdžán (2:1) a San Marino (5:0). „Jestli šla česká hra nahoru, nebo nešla, bych neposuzoval podle zápasů s Ázerbájdžánem a San Marinem. To ukáže až další vývoj, až budeme hrát o Euro, kde to bude zase trošku jednodušší, protože z kvalifikace postoupí víc týmů,“ konstatoval Cipro.