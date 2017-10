Střelec Novák o tutovce San Marina: Nebránili jsme na sto procent

Amatéři z italského vnitrozemí v úvodu posledního zápasu kvalifikace o mistrovství světa 2018 vypadali téměř neškodně, ale krátce před přestávkou domácím pořádně zavařili. Palazzi však na Koubka nevyzrál.

„Popravdě jsme nebránili na sto procent, s tímhle týmem někdy člověk radši souboj vypustí, aby se nezranil, protože ví, že je stejně budeme přehrávat a dávat góly,“ řekl Novák.

„Na druhou stranu nesmí nic podcenit, aby z toho nevznikl průšvih, jako tahle šance,“ dodal důrazně levý bek, který pak v 71. minutě oslavil premiérovou branku v reprezentaci. Přitom šancí na ni měl - i v předchozích utkáních - už několik.

Jste rád, že jste konečně zlomil střeleckou smůlu?

Nesmírně. Spadl mi kámen ze srdce. Šancí bylo dost, nejen v tomhle zápase, ale i v těch předešlých. Doufám, že jsem to prolomil a půjde to takhle dál.

Brankář si na střelu ale sáhl, nezatrnulo vám?

Zatrnulo, samozřejmě. Šancí jsem měl dneska víc, bohužel to tam nepadlo, ale za ten jeden gól jsem rád. Byl pro mě důležitý, strašně moc jsem ho dneska chtěl dát.

Cítil jste, že je proti San Marinu větší šance?

Stoprocentně. Ne, že bych to cítil jen já, cítil to celý tým, že může dát gól. Já jsem na to čekal, šel jsem do zápasu s tím, že ho dám. Snažil jsem se chodit do šancí a aspoň tu jednu branku jsem dal.

Vzpomněl jste si na začátek kvalifikace, na tu vaši tutovku při remíze se Severním Irskem?

Vím, že tu šanci doma s Irskem bych měl dávat. Mrzí mě to, probíhá mi to hlavou, ale teď už si s tím nic nenadělám.

Je těžké se toho pocitu zbavit?

Naštěstí jsem ten typ, že mě to v tu chvíli mrzí, ale pak už na to nemyslím. Kdyby na to člověk měl myslet, tak se potom nekoncentruje na svůj výkon a já takový nejsem. Jdu dál, stalo se to a neovlivním to. Musím se soustředit na další šanci, dát gól, nahrát - cokoliv, abych pomohl týmu.

Chytal jste se hodně za hlavu, když jste ve druhé půli překopl bránu z malého vápna?

Chytal jsem se u každé šance, třeba když přede mnou hlavičkoval hráč, minul to a já byl za ním. Fakt jsem ten gól chtěl dát, šel jsem si za tím a aspoň ten jeden tam padl.

Jak moc bude premiérový reprezentační gól drahý?

Já popravdě ani nevím, to bych kecal. Nevím vůbec kolik, ale zaplatím to určitě rád.

Jakou kvalitu podle vás má národní tým?

Dokázali jsme míň, než na co máme. Bohužel se nepovedlo postoupit na šampionát, jen doufám, že do příští kvalifikace se odrazíme lépe a postoupí se.

Měl by u týmu pokračovat trenér Jarolím?

Není důvod, proč by neměl. Je nový tým, sehrávali jsme se... Pořád měnit trenéry není dobré. Ten tým si musí sednout a i o tom to je, ne jen o trenérovi. Je to i o nás hráčích, jak se připravíme na zápas.

Samostatné Česko si mistrovství světa zahrálo jen v roce 2006, proč tyto šampionáty nejsou týmu souzené?

Nevím. Výměna hráčů, větší kvalita ostatních týmů, někdy je to také o štěstí. Asi nám to souzené není, ale na druhou stranu nesmíme skládat zbraně. Musíme věřit, musíme za úspěchem jít společně.

Přitom na Euro reprezentace postupuje pravidelně.

Právě. Nedá se nic dělat, prostě to musíme změnit.