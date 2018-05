Trenér jedenadvacítky Lavička vezme na přípravu v Rakousku pět nováčků

Nominace fotbalové reprezentace do 21 let na přípravu s Rakouskem (31. května v Zell am See a 3. června v Kuchlu) Brankáři: Jindřich Staněk (České Budějovice), Jan Stejskal (Olympia Praha) Obránci: Ondřej Bačo (Zlín), Matěj Helešic (Ostrava), Matěj Chaluš (Mladá Boleslav), David Lischka (Jablonec), Michal Surzyn (Olomouc), Tomáš Wiesner (Liberec) Záložníci: Denis Granečný (Ostrava), Filip Hašek (České Budějovice), Dominik Janošek (Slovácko), Jiří Kulhánek (Sparta), Roman Macek (Cremona), Jan Matoušek (Příbram), Michal Sáček (Sparta), Lukáš Sadílek (Slovácko), Antonín Vaníček (Bohemians 1905), Daniel Trubač (Teplice) Útočníci: Tomáš Ladra (Mladá Boleslav), Matěj Pulkrab (Liberec)