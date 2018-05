Fotbalová jedenadvacítka se chystá na první rakouský test

Fotbal

Zvětšit fotografii Filip Hašek, Daniel Trubač a Roman Macek (zleva) tvoří českou zeď v zápase s chorvatskou jedenadvacítkou. | foto: ČTK

dnes 13:29

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká ve čtvrtek na soustředění v Zell am See první ze dvou přípravných utkání s Rakouskem. Pro trenéra Vítězslava Lavičku půjde o tradiční možnost vyzkoušet nováčky, protože další kvalifikační zápasy sehraje jeho výběr až v září.

V nominaci je šest noviců. Původně nominovanou pětici Matěj Helešic z Ostravy, Matěj Chaluš z Mladé Boleslavi, Dominik Janošek a Lukáš Sadílek ze Slovácka a Jan Matoušek z Příbrami doplnil dodatečně povolaný Jan Kuchta ze Žižkova. Útočník Viktorie byl jedním ze trojice náhradníků, kteří se k týmu připojili poté, co se kvůli zdravotním potížím omluvili brankář Jindřich Staněk, Tomáš Ladra a Jiří Kulhánek. Spolu s Kuchtou je v nominaci zastoupili gólman Vojtěch Vorel ze Sparty a záložník Michal Bezpalec z Dukly. „Mrzí mě, že zdravotní důvody způsobily, že nejede Jirka Kulhánek. Jde o kapitána mužstva a jednoho z hráčů, tvořících osu týmu,“ řekl na webu FAČR Lavička. „Chceme ve dvou zápasech se silným domácím výběrem vyzkoušet některé varianty a otestovat i některé nové hráče, ale zároveň potřebujeme vidět i ty patřící do stabilní sestavy,“ dodal. Čtvrteční zápas začne ve 14:30, druhé utkání je na programu v neděli v Kuchlu nedaleko Salcburku. Oba soupeři jsou na tom v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy podobně, jak český tým, tak Rakousko mají spíš už jen teoretickou šanci na postup.