Devatenáctka v kvalifikaci o ME hrála s Polskem 0:0, Sadílek nedal penaltu

Fotbal

Zvětšit fotografii Michal Sadílek | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 14:23

Česká fotbalová reprezentace do 19 let vstoupila do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy bezbrankovou remízou s Polskem. Výběr trenéra Luboše Kozla mohl v italském Cordovadu pomýšlet i na vítězství, ale kapitán Michal Sadílek v prvním poločase neproměnil pokutový kop.

Sadílek dostal šanci otevřít skóre zápasu po půlhodině hry. Polský stoper Repka fauloval ve vápně Drchala a rozhodčí nařídil penaltu, ale záložníka PSV Eindhoven vychytal brankář Majecki. Ani ve zbytku utkání se Češi navzdory střelecké převaze prosadit nedokázali. Další zápas čeká devatenáctku v sobotu proti Řecku a kvalifikaci Kozlův výběr uzavře úterním duelem s domácí Itálií. Na šampionát, který v červenci uspořádá Finsko, postoupí pouze vítěz skupiny. Závěrečná fáze kvalifikace o postup na ME „19“ hráno v Itálii ČR - Polsko 0:0

Sestava ČR: Bačkovský - Kadar, Heidenreich, Mareš, Dudl - Žitný, Krejčí, Sadílek, Pfeifer (56. Štursa) - Růsek, Drchal (85. Šípek). Trenér: Kozel. 15:30 Řecko - Itálie.