Stop euforii. Trenér nás seknul hned po derby, říká zlínský Hnaníček

Po šesti kolech jste pátí. Porazit Příbram, to by byl start snů, že?

Měli bychom 16 bodů a to je začátek jako blázen. Asi nikdo nečekal, že budeme tak vysoko. Vážíme si každého bodu, který jsme získali. Víme, že to byly těžké zápasy. Ale cítím, že je to zaslouženě. Hrajeme dobrý fotbal.

Bylo derby na Slovácku nejpovedenějším zápasem, co jste ve Zlíně?

Určitě. Derby bylo skvělé. Umocněné výbornou atmosférou. Naši fanoušci nás hnali. Když jsme se na to dívali zpětně, tak jsme hráli fakt dobře. Doufám, že udržíme laťku a neuspokojíme se. Nejen trenér, ale i Jiras (kapitán Jiráček) nás drží v koncentraci, abychom se nenechali unést, že máme tolik bodů.

Jak vzpomínáte na dva roky v Příbrami?

Po sestupu Znojma jsem mohl hrát pořád ligu. První rok byl výborný. I když jsme měli po sedmi kolech dva body, skončili jsme pátí. Poznal jsem spoustu dobrých kluků. Martina Zemana, Filla, Zápotočného, Pilíka. Vytvořila se výborná parta. Ale pak se nějak rozbila a další rok už nebyl tak dobrý. Byla tam ponorka, už se mi tam moc nelíbilo. I proto jsem chtěl odejít. A Zlín je oproti Příbrami nádherné město.

Příbram táhne 20letý Jan Matoušek. Zaregistroval jste současnou ligovou kometu už tehdy?

Ani netuším, jestli v klubu hrál, nebo ne. Tohle jméno jsem neznal. Když jsem se chodil dívat na juniorskou Ligu mistrů, tak si ho nevybavuji. Ale v Příbrami byla vždycky kvalitní mládež. Bylo to hlavně díky taťkovi od Tondy Baráka, který měl na starosti akademii. Občas jsme se bavili, super chlap.

Matoušek bude hrát i ve vašem prostoru. Nestraší vás ze spaní?

Zatím jsem nad ním nepřemýšlel, protože pořád jsem měl v hlavě Slovácko. Ale teď už se na něho připravujeme. Ve čtvrtek jsme měli video. Je rychlý. Budeme si muset dávat pozor, ať nám nefrnkne. Snad ho uhlídáme a odehrajeme to vzadu s nulou.

To se vám v posledních dvou kolech povedlo. První čtyři kola jste přitom vždy inkasovali. Co se změnilo?

Obrana si sedá. Dosty (brankář Dostál) začíná mít fazonu. Hodně nám pomáhá. Na Slovácku to byl od něho suverénně nejlepší výkon v sezoně. Odkecal to a oddirigoval. Čistá konta jsou hodně jeho zásluha. Svoje si řekne i Buchtič (střední stoper Buchta) a my to se Zoranem (Gajič) nějak omlátíme.

Stopera jste hrával, ale v tříobráncovém systému poprvé. Je to velký nezvyk?

Vyhovuje mi to. Mám více možností ke hře, více prostoru. Pro mě osobně je to výborný systém. Akorát se nesmím unášet hrou. Trenér mě na to občas upozorňuje. Ví, že někdy vypadnu, upnu se na hru a nesoustředím se na to, co by mohlo být nebezpečné pro náš tým. Buchtič si mě ale na hřišti ošéfuje.

V reprezentační pauze vás čeká pohár v Kroměříži. Byl jste se podívat ve středu ve Slavičíně, kde hrálo Znojmo, což jsou oba vaše bývalé kluby?

Zapomněl jsem. (úsměv) Kvůli pondělnímu derby se mi všechno posunulo. Ale vím, že Slavičín postoupil. Poháry umí. Pamatuji se, že jsme i vyřadili Baník. Doufám, že my postoupíme také a pak nás nalosují k sobě.