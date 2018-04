Zmar brněnských fotbalistů. Druhé lize jsou zase o něco blíž

Jestli byl tohle zápas, kterým se zlomily šance Zbrojovky na záchranu v první lize, bude se na něj vzpomínat jako na klasickou ukázku účinkování Brna v letošní nejvyšší soutěži. Když totiž jeho skleslí hráči po sobotní prohře s Plzní stáli pod kotlem fanoušků, který na ně zase skandoval, aby „bojovali za Brno“, mohlo jim to právem připadat jako nefér požadavek.

S Plzní bojovali. Jenže strop tohoto mužstva je v aktuálním herním a psychickém rozpoložení o poznání níž, než by Zbrojovka potřebovala.

„Šli jsme do toho na sto procent. Problém je, že my jsme do třiceti metrů od brány málo nebezpeční. Snažíme se hrát, ale potom už nám chybí kreativita. Proti Plzni to nestačí,“ hlesl obránce Ondřej Sukup.

Ze zápasu tak přes úplně jiné nasazení než v březnu proti Mladé Boleslavi (0:3) vyšlo Brno jen o něco málo lépe než z tehdejšího fiaska. A to opticky díky tomu, že se v 81. minutě za prakticky rozhodnutého „zbláznil“ Musefiu Ashiru, pelášil dopředu jako o život a svůj bleskový výpad zakončil jednoduše, účinně a úspěšně ranou z větší vzdálenosti k tyči.

„Asiru byl dopředu velmi kvalitní. Hodně jsme na něm pracovali. Potenciál má, ale stále ho neuměl prodat. Jsem za něho rád, výkon to byl výborný. Od Acosty taky. Ale byli tam někteří hráči… zkrátka pokud nepodáme v takovém zápase nadstandardní výkon všichni, tak nemůžeme uspět,“ řekl trenér Roman Pivarník.

Aspoň jedna dílčí radost? Gól dala Zbrojovka v lize po 571 minutách.

Jestli z toho měla vůbec radost, o tom se dá jen polemizovat.

„Nic to neřeší, jen se ta nula (vstřelených gólů) škrtne ze statistik,“ věděl záložník Tomáš Pilík.

Klíčové momenty v klíčových územích na hřišti, tedy v pokutových územích, patřily jasně Plzni. Ve 26. minutě dal první ze svých tří gólů Aleš Čermák, čímž docílil dvou věcí: ukončení nadějného rozletu domácí jedenáctky, která se snažila Viktorii přetlačit ve středu hřiště a vynutit si tlak, a prohloubení frustrace Zbrojovky. Brňané se domnívali, že hosté před gólem zahráli rukou.

Gólman Dušan Melichárek jako kapitán týmu dostal za protesty žlutou kartu a bude chybět v příštím existenčním zápase na Dukle.

Plzni předzápasové změny v sestavě vyšly, oživily ji. Zbrojovku ne. Ashiru na křídle byl rychlý a kromě hry dopředu se dokázal i v jedné šanci Plzně hbitě vrátit, ale třeba Michal Škoda netypicky na hrotu a Pilík po delší době v základu vypadali na hřišti utopení.

Za šest minut po gólu na 0:1 se nechala obrana Brna školácky přehrát znovu a Čermák jí zblízka zasadil druhý úder.

„Obranná čtveřice nezahrála, jak měla. Všechny tři góly Plzně byly laciné,“ lamentoval brněnský trenér Roman Pivarník. „Při prvním jsme propadli, všechny hráče jsme měli za balonem. Před druhým tam bylo jednoduché podběhnutí míče od Lutonského, který neodhadl balon, a dostanete druhý gól. To se těžko hraje,“ konstatoval. Zmar Zbrojovky pak dokonal hned po přestávce znovu nekrytý Čermák, který střelu, odraženou od tyče, pohotově doklepl do sítě.

„K němu se to vždycky odrazilo, třeba při tom třetím gólu… první dva taky byly o tom, že kdybychom byli důraznější, tak to nedal,“ zpytoval svědomí Sukup.

Před další slušnou návštěvou nad pět tisíc diváků má tak Zbrojovka na kontě další krutý domácí výsledek.

„Krutý je výsledek hlavně proto, že dostaneme góly ze situací, na které se připravujeme celý týden, a pak nemáme hráče obsazené. Na to je Plzeň samozřejmě dost zkušená, aby to ztrestala. I když si myslím, že naše hra úplně špatně nevypadala, tak bohužel na tři inkasované góly s Plzní se těžko budeme bavit o tom, že bychom nějakým způsobem bodovali,“ uvědomoval si Pilík.

Hodit frustraci budou muset v Brně za hlavu co nejdřív, protože už v pátek jim na Dukle půjde víceméně o všechno.

„Museli jsme (vyhrávat) už před tím. Teď je to už kritické. Myslím si, že pokud bychom na Dukle nevyhráli, tak už je to celé někde jinde,“ přiznal Sukup.

Nakolik je reálné, že se to Brnu povede?

„Některé mančafty měly dobrou sérii na začátku jara, my jsme tu sérii ještě nechytli. My se můžeme chytit jenom za situace, že bychom sérii výher měli taky,“ dodal Sukup.