Na otočení to úplně nebylo, Slavia větří šanci, říká plzeňský Hořava

Na světelné tabuli svítila dvanáctá minuta, když si obránce Řezník nešťastně srazil Plavšičův centr do vlastní sítě a Plzeň prohrávala 0:2.

„Soupeři nám dávají góly téměř z každé situace, tentokrát se to zase potvrdilo,“ prohlásil Hořava.

Poté se však zásahem na druhé straně vykoupil Řezník a vyrovnání v druhé půli zařídil právě Hořava, který si naskočil na Zemanův centr z rohového kopu.

Jaký vliv může zápas se Spartou na vás zanechat?

Vzhledem k tomu, že jsme nepříznivý vývoj dokázali zvrátit, věřím, že nás to nastartuje. Ale především potřebujeme vítězit, pořád je to jen remíza. Na druhou stranu doufám, že se od toho psychicky odrazíme a už nám tam z každé střely na bránu nepadne gól.

Stejně jako v minulém utkání proti Bohemians jste rychle prohrávali. Čím to, že se vám vstupy do zápasů nedaří?

Je to pro nás strašně nepříjemné. Teď soupeři dávají gól téměř z každé situace a tentokrát se to zase potvrdilo. Ale hráli jsme před domácími fanoušky a chtěli jsme se s tím ještě poprat. Bojovali jsme, první poločas jsme celkem dobře kombinovali a Spartu jsme zatlačili. A nakonec jsme zaslouženě vyrovnali.

Je pro vás vzhledem k průběhu zápasu bod spíše zisk, nebo ztráta?

Bod je tak nějak spravedlivý. V druhém poločase jsme tam měli i pasáže, kdy jsme se trošku bránili. Úplně na otočení to nebylo, to bychom museli větší štěstí.

Příliš gólů hlavou nedáváte, ale tentokrát jste se ze vzduchu prosadil. Jak situace vznikla?

Už v prvním poločase jsem si všímal, že mě osobně nebrání. Takže o to je to snadnější, pokud je roh dobře kopnutý a já si vyberu správný prostor. Na jednu stranu mě to překvapilo, na druhou jsem s tím trochu počítal vzhledem k první půli.

Váš náskok na Slavii je už jen pětibodový. Stále věříte, že skončíte sezonu jako mistři?

Situaci jsme si sami zkomplikovali. Sami se z toho musíme dostat a začít vyhrávat. Věřím, že na to máme a dotáhneme to do konce. Ale Slavia teď samozřejmě větří šanci a bude to ještě do konce zajímavé.