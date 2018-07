Pilař se loučí s Plzní, o další restart kariéry se pokusí v Olomouci

V uplynulé sezoně zasáhl na podzim za Plzeň jen do čtyř ligových zápasů, dohromady odehrál pouhých 65 minut. Jarní část pak strávil na hostování v Liberci, ani tam to ale žádná sláva nebyla. Na severu Čechu zvládl šest utkání.

„Vaškovi bych chtěl touto cestou poděkovat za vše, co pro Viktorii odvedl. Byl velmi oblíbený u fanoušků i v kabině a patří bezesporu mezi významné postavy novodobé historie klubu. Nyní mu přeji hodně úspěchů v novém působišti a samozřejmě, aby se mu především vyhýbaly zdravotní potíže, což je základním předpokladem u každého fotbalisty,“ uvedl v prohlášení na klubovém webu generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

Olomouc, kterou čeká boj o základní skupinu Evropské ligy, tak získala v krátké době další posilu. V úterý dotáhla příchod útočníka Pavla Dvořáka, teď přichází Pilař. V hledáčku moravského klubu je ještě boleslavský stoper Roman Polom, jenž v Sigmě v minulém ročníku hostoval.

„Václav je hráč, který v minulosti stoprocentně prokazoval své kvality. Když se naskytla možnost získat ho, tak jsme na to zareagovali, je to zkušený hráč, který by nám měl pomoci,“ uvedl pro web Sigmy olomoucký trenér Václav Jílek. „Samozřejmě si uvědomujeme jisté riziko, víme, že jeho zdravotní stav nebyl v minulosti ideální. Ale v posledních měsících už byl v pořádku, byť nebyl tolik zápasově vytížen.“

Pro Pilaře se jedná už o čtvrté angažmá v české nejvyšší soutěži. Jméno si jako mladíček udělal v Hradci Králové, pak pomohl Plzni k historicky prvnímu postupu do skupiny Ligy mistrů.

Poté se vydal na zahraniční angažmá. V německé bundeslize ho ale začaly brzdit zdravotní problémy a za dva roky stihl v dresu Freiburgu nasbírat pouhých šest ligových startů, za Wolfsburg dokonce do hry nezasáhl vůbec.

Rozhodl se tedy pro návrat do Plzně, tentokrát to už ale bylo slabší. V první sezoně, kdy ještě na západě Čech pouze hostoval, zvládl odehrát celý ročník bez potíží, pak už ale se naplno projevilo jeho chatrné zdraví a kariéra začala nabírat klesavou tendenci. Po libereckém hostování se pokusí o restart v Olomouci, čtvrtém celku posledního ročníku první ligy.