Smolný moment napravil. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, řekl Řezník

„Jsem rád, že jsem pak dal gól a týmu pomohl,“ přiznal plzeňský obránce.

Bylo to pro Řezníka obtížné utkání. Ačkoliv nejraději nastupuje na pozici pravého beka, musel kvůli zranění Hejdy zaskočit ve středu obrany.

I přes nepříznivý průběh duelu jej může těšit, že Plzeň vydřela aspoň bod a ukázala, že se nevzdává.

Ve dvanácté minutě jste měli už dvougólové manko. Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

Nazval bych to asi bezmocí. Bylo to strašně těžké, zvlášť v takovém zápase. Myslím si, že pak jsme ale ukázali, že fotbal hrát umíme.

Kouč Vrba říkal, že i když jste nevyhráli, může vás toto utkání nakopnout. Máte z toho stejný pocit?

S trenérem souhlasím. Zbylých osmdesát minut jsme hráli takový fotbal, jaký chceme hrát. V poločase jsme si řekli, že stále věříme. Dali jsme druhý gól, jen škoda, že jsme nedotáhli ještě nějakou další akci. Musím mít hlavu nahoře a v těchto výkonech pokračovat. Pokud budeme hrát takhle dál, tak bych řekl, že se nemáme za co stydět.

Jste rád, že jste odčinil vlastní gól i zásahem na druhé straně?

Nevím, jestli jsem to potřeboval nějak odčinit. Vlastní gól? Byla to haluz. Dal jsem do centru nohu, brankář vystoupil ven a bohužel to tam spadlo. Jsem rád, že jsem pak dal gól a týmu pomohl.

Jak bylo těžké se oklepat z prohry 2:5, kterou jste v minulém kole utrpěli na hřišti Bohemians?

S kluky jsme se o tom bavili. Říkali jsme si, že horší to už být nemůže. Opět jsme ale po deseti minutách prohrávali 0:2. Určitě to pro nás bylo těžké, ale semkli jsme se a ukázali, že fotbal hrát umíme.

Jak se vám hrálo na pozici stopera?

Radši hraju na kraji obrany, na stoperu zaskakuju. Prostě se tak trenér rozhodl a já to respektoval. Jsem rád, že hraju.

VIDEO: Rozhovor - Pavel Vrba

Oba plzeňské góly padly po standardních situacích. Připravovali jste se na ně?

Trenéři nám řekli, že sparťané při nich nejsou příliš důrazní. I proti Slavii takto inkasovali. Věděli jsme o tom, nicméně si myslím, že obecně kopeme standardky dobře. Máme na to hráče. Snažíme se do těch prostorů chodit a tentokrát se nám to vyplatilo hned dvakrát.

Jste i po další ztrátě přesvědčeni o tom, že v lize zvítězíte?

Věříme pořád. Náskok se zmenšuje, ale stále je tam pět bodů. To je pro nás důležité. Teď jedeme do Brna, čeká nás Karviná a pak hrajeme se Slavií, tyto zápasy budou rozhodující. Pokud budeme hrát jako proti Spartě, tak to zvládneme.

Mysleli jste na to, že Sparta na jaře často ztrácí vedení?

Ani ne. Chtěli jsme prostě aspoň vyrovnat, to se povedlo. Nadřeli jsme se na to. Styl, jakým jsme zbytek zápasu zvládli, je správnou cestou.