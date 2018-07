Plzeň zachránila povedená střídání. Vrba: Výhra nás vystřelí do pohody

Řezníčkovi se dařilo proti Dukle už na jaře, kdy ji ještě v dresu Olomouce nastřílel hattrick. Hořava si zase počkal na svoji šanci a stejně jako v uplynulém ročníku ji využil.

„V minulé sezoně naskočil až v šestém kole, od té doby hrál už pořád,“ podotýká Vrba směrem ke třicetiletému středopolaři.

Jak byste průběh zápasu popsal?

Přiznávám, že se pro nás utkání vůbec nevyvíjelo dobře. Udělali jsme hrubou chybu a dostali gól. Ve finální fázi jsme nebyli dostatečně důrazní. Pak jsme paradoxně otočili zápas po brankách z menších šancí, než jaké jsme si vypracovali v první půli. První zápasy jsou v každé sezoně vždy trochu upracovanější a složitější.

Budete hráčům hodně vyčítat slabou koncovku?

Přípravná a soutěžní utkání, to je rozdíl. Dukla hrála dobře organizovaně a my jsme moc prostoru v útočné fázi neměli. Šance byly, ale v osobních soubojích nám chyběl důraz. Z přípravy jsme byli zvyklí, že máme na všechno hodně času.

Může být nepříznivý průběh s následným obratem i vítaným impulsem?

Domácí odehráli velmi kvalitní utkání. Vzpomněl jsem si v průběhu na naše loňské utkání v Jihlavě, které jsme podobně otáčeli. Takové vítězství mužstvo vystřelí do pohody a stavu, kdy si uvědomí, že česká liga není tak jednoduchá, jak si třeba může myslet.

Vyšla vám střídání, kdy jste na hřiště poslal Hořavu s Řezníčkem, kteří se velkou měrou podíleli na obratu. Pochválíte se?

Já se nikdy nechválím, to děláte jen vy. Nechám to na novinářích. (úsměv)

Je pro vás velkou výhodou, že si můžete dovolit nenasadit takové fotbalisty do základní sestavy?

Máme tak silný kádr, že někteří z naší střídačky by téměř ve všech ostatních mužstvech hráli od začátku. Tady musí čekat na příležitost. Záleží na detailech i trochu na štěstí.

Jak hodnotíte výkon nováčků Pernici s Procházkou?

Vy asi budete hlavně psát, že Pernica byl u prvního gólu, kdy mu podjel balon pod nohou. Kromě tohoto zaváhání ale odehrál velice slušný zápas. Už v přípravě patřil k nejlepším v týmu. Procházka? Tam bude boj. Do středu pole máme čtyři hráče a bude záležet jen na něm.

Jak je těžké hráčům oznamovat, že se třeba přes konkurenci nedostanou ani na lavičku?

Je to strašně složité. Jsme v situaci, kdy máme dvacet velice dobrých fotbalistů, k tomu ještě dva zraněné. Víme, že situace je pro nás složitější a doufáme, že to pochopí. Může se stát, že někteří ještě kádr opustí, ale to nechme až na konec přestupního termínu.

Musíte teď tedy víc působit i jako psycholog?

Oni chápou, že šli do války. Moc jsem jim to nevysvětloval.

Na pravém kraji zálohy byl hodně aktivní Petržela. Je pro něj zvýšená konkurence motivující?

On je starej a má před sebou poslední zápasy, tak se snaží, aby vám dokázal, že ještě není na odstřel. (smích)