Hlavně vyhrát ligu, přejí si v Plzni. Jeden útočník ještě odejde

Hlavní novinky v kádru úřadujícího českého mistra? Zranění Daniel Kolář s Lukášem Hejdou určitě nezasáhnou do pátečního utkání proti Dukle. Právě tam mimochodem míří na roční hostování osmnáctiletý útočník Ondřej Štursa.

A není sám, kdo tým opustí.

Na hostování do Zlína odešel Tomáš Poznar a odejít má ještě jeden útočník ze čtveřice Krmenčík, Řezníček, Chorý a Bakoš. Konkrétní však představitelé plzeňského klubu zatím nebyli.

Přes léto mužstvo naopak doplnili Pernica, Ekpai, Roman Procházka a naposledy Bucha, jehož příchodu předcházelo nezvyklé rozvázání smlouvy se Slavií. Generální ředitel Adolf Šádek na tomto transferu neshledává nic zvláštního.

„Neváhali jsme ani chviličku. Ve světě velkého fotbalu se na schovávanou nehraje. Učinili jsme na něj zcela korektní nabídku ještě v době, kdy měl profesionální kontrakt. Pak už ho neměl. Z mého pohledu je všechno v pořádku,“ řekl.

Multifunkční permanentka Zajímavá novinka pro plzeňské fanoušky je multifunkční permanentka. „Mohou ji využít i k placení za občerstvení, ve fanshopu i městské hromadné dopravě. Představíme také novou stadionovou aplikaci. Více řekneme příští týden,“ řekl tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

„Pokud porušujete nějaká pravidla, tak riskujete. Musíte se k hráčům chovat správně. Je to jako když jezdíte opilý autem, tak máte kliku jen do doby, než vás chytnou. Pak jste dojezdil. I když v našem případě to není asi úplně vhodné přirovnání,“ rozesmál se. „Že jsem radši nebyl zticha,“ dodal.



Majitel klubu Tomáš Paclík považuje v nadcházejícím ročníku za prioritu ligový triumf. „Naším hlavním cílem pro domácí soutěž je obhajoba titulu. Pokud jde o evropské poháry, tak jsme rádi aspoň za to, že odpadl velký problém, jenž jsme každý rok měli, a nemusíme se probíjet předkoly. V základní skupině Lize mistrů chceme především hrát důstojnou roli a pokusit se o postup do jarní části pohárů, jak už se nám dvakrát v minulosti povedlo. Uvědomujeme si, že je to velmi závislé na losu a může to být mission impossible. Jde spíš o přání, než že by to byl úkol.“

ŠŤASTNÝ TRENÉR VRBA. Fotbalisté Plzně slaví mistrovský titul.

Nadšený není z nového formátu ligy, který obsahuje nadstavbovou část. „Jako klub jsme to podporovali, já osobně jsem však velice konzervativní člověk a akceptuju to, ale nerad.“

Kapitán Roman Hubník se zase netěší na častější využití videa v zápasech. „Jsem obránce a kontaktů ve vápně mám hrozně moc. Musím si dávat trošku větší pozor, aby tam nebyly takové ty skryté fauly. Video to odhalí,“ podotkl.

Nové dresy Viktorie Plzeň.

Plzeň čeká boj v Lize mistrů, kam se kvalifikovala bez nutnosti hraní v předkolech. Je tak téměř nevyhnutelné, že na západ Čech dorazí některý z věhlasných fotbalových gigantů. Koho by si ve Viktorii přáli?

Šádek preferuje Juventus s Cristianem Ronaldem, Hubník s Paclíkem si přejí Real Madrid. „Vím ale i o jednom takovém, který opravdu nechceme. Říkat ho radši nebudu,“ dodal plzeňský majitel.

Kouč Vrba před atraktivními dává přednost hratelnějším soupeřům. „Já chci Lokomotiv Moskva!“ prohlásil na závěr.

Viktoria zahájí sezonu pátečním utkáním na hřišti Dukly Praha, začíná se v 18.30 hodin.