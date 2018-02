Třicetibodová meta. Boj o záchranu v lize řeší hlavně Morava a Slezsko

Trenéři prvoligových celků často hovoří o třicetibodové metě, která by jim měla zajistit setrvání v soutěži.

Toto číslo je podložené i statisticky.

Za posledních deset sezon bylo 30 bodů tou nejvyšší hranicí, která stačila k udržení. V ročnících 2010/11 a 2011/12 by naopak záchranu zajistilo i pouhých 25 bodů.

U probíhající sezony se dá předpokládat, že souboj o prvoligovou příslušnost bude probíhat až do samého závěru. Pět aktuálně nejslabších celků je natěsnáno do pětibodového rozestupu.

Boje o záchranu by se však mohly týkat i desáté Dukly Praha a jedenácté Mladé Boleslavi, byť u ní se očekává vzestup.

12. Zbrojovka Brno (15 bodů)

Zbrojovku v podzimní části trápila slabá koncovka. Se dvanácti brankami je nejhůře střílejícím celkem v celé soutěži.

Největší ofenzivní zbraní je pro brněnský celek Michal Škoda, který dosud skóroval pětkrát. Dobrou přípravu však neprožil. Trápil ho otok na stydké kosti. „Vzniklo to z přetížení. Teď už ale trénuji naplno, jsem zdravý a jsem za to strašně rád,“ hlásí.

Jarní zápasy proti konkurentům 31. 3. Brno - Karviná

14. 4. Slovácko - Brno

19. 5. Brno - Jihlava

26. 5. Ostrava - Brno

V zimě si trenér Roman Pivarník přivedl známého uruguayského záložníka Rafaela Acostu, jehož kdysi vedl v Bohemians. Acosta naposled působil v Mexiku.

O místo na hrotu se hlásí ruská posila Konstantin Bazeljuk, jenž v klubu hostuje z CSKA Moskva. Čtyřiadvacetiletý útočník rozhodl dvěma brankami o výhře Zbrojovky v přípravě proti Austrii Vídeň.

13. Karviná (14 bodů)

Se čtrnácti body, které klub dosud získal, musejí být v Karviné nakonec spokojení. Po čtyřzápasové sérii porážek v průběhu října a listopadu se karvinští fotbalisté vzpamatovali a v závěru podzimu zvítězili nad Jabloncem i Bohemians.

„Bude to těžké. Těch bodů není tolik, abychom začínali v nějakém klidu. Musíme se poctivě připravit a co nejrychleji body sbírat, abychom se odtrhli od toho spodku,“ přeje si obránce Pavel Dreksa, který se do kádru vrátil z hostování v ázerbájdžánském Něftči Baku.

Jarní zápasy proti konkurentům 31. 3. Brno - Karviná

7. 4. Karviná - Slovácko

19. 5. Karviná - Ostrava

26. 5. Jihlava - Karviná



Ze sedmi přátelských duelů v rámci zimní přípravy vyhráli karvinští fotbalisté pouze jediný - Třinec porazili 1:0. Zbytek? Tři remízy a tři prohry.

Novým trenérem je Josef Mucha, který po odvolání Jozefa Webera povýšil z pozice asistenta. „Věřím, že se nám podaří vylepšit obranu, že budeme dostávat méně gólů. Věřím v týmový výkon a charakter mužstva,“ říká.

14. Slovácko (12 bodů)

Významnou posilu do zadních řad získalo Slovácko v podobě Jiřího Krejčího, kterého přetáhlo z Jihlavy, svého konkurenta v boji o setrvání v soutěži. „V Jihlavě mi v létě měla končit smlouva a oficiální nabídku na její prodloužení jsem nedostal. Navíc zůstávat už jsem ani nechtěl,“ přiznává zkušený obránce.

Další akvizicí je sedmadvacetiletý gruzínský útočník Irakli Sichuralidze. V dresu Lokomotivu Tbilisi se v uplynulé sezoně stal nejlepším střelcem tamní ligy, když ve 33 zápasech nasázel 25 branek.

Jarní zápasy proti konkurentům 17. 2. Ostrava - Slovácko

7. 4. Karviná - Slovácko

14. 4. Slovácko - Brno



„Velmi si vážím příležitosti, kterou mi klub dal. Slovácko se musí v první lize udržet,“ vykládá Sichuralidze.

Slovácko má po Brnu nejméně nastřílených gólů, v přípravě si ale počínalo slušně. „Myslím si, že se nám podařilo zapracovat na koncovce, protože v posledních zápasech nám to tam začalo padat. Doufejme, že se to projeví i v lize,“ řekl pro klubový web útočník Tomáš Zajíc.

15. Baník Ostrava (11 bodů)

Nejmíň výher, pouhé dvě, nejvíc inkasovaných branek - 32. Ostrava je sice po podzimu předposlední, ale podle počínání během přestávky lze usuzovat, že by dlouho starosti se záchranou mít nemusela.

Rozhodla se pro sázku na zkušenost, svůj tým doplnila o sedm nových hráčů. Věkový průměr posil přesahuje 30 let.

Jarní zápasy proti konkurentům 17. 2. Ostrava - Slovácko

31. 3. Ostrava - Jihlava

19. 5. Karviná - Ostrava

26. 5. Ostrava - Brno



Nedá se tak říct, že by se jednalo o budování kádru na několik sezon dopředu. Na rychlou pomoc by to však zřejmě stačit mělo.

„S doplněním mužstva jsem spokojený,“ říká ostravský trenér Radim Kučera. „Nových hráčů přišlo dost a kvalitních. Za to jsem rád.“

Pro Ostravu bude klíčovým faktorem zdravotní stav kapitána Milana Baroše, který ze soustředění v Turecku odcestoval předčasně.

Do prvního jarního utkání proti Slovácku kvůli disciplinárnímu trestu zasáhnout nemůže, do přípravy s mužstvem by se měl v případě zlepšení stavu zraněného kotníku vrátit v týdnu před zápasem s Teplicemi.

16. Vysočina Jihlava (10 bodů)

Pokud chtějí Jihlavští ještě zabojovat o záchranu, musejí začít bodovat na hřištích soupeřů. Z osmi venkovních zápasů totiž vždy odcházeli jako poražení.

Jarní zápasy proti konkurentům 31. 3. Ostrava - Jihlava

19. 5. Brno - Jihlava

26. 5. Jihlava - Karviná



V přípravě se Vysočině dařilo. Kouč Martin Svědík už vyhlíží domácí utkání proti Slavii, které bude jeho soutěžní premiérou na lavičce nového klubu.

„Samozřejmě, i tam přišel nový trenér, takže si to u nich taky trochu sedá. Individuální kvalitu má ale Slavia velkou,“ říká Svědík.

Jednou z jihlavských posil je Till Schumacher, který během působení v Borusii Dortmund získal německé tituly v kategoriích do 17 a 19 let.

„Z možnosti hrát v české nejvyšší soutěži jsem nadšený. Rozhodně nechci sestoupit a toto odhodlání vnímám i u svých spoluhráčů,“ vzkazuje německý obránce.