Dva góly ze čtyř zápasů. Teplický fotbalista Žitný odstartoval skvěle

Nejdříve rozhodl o vítězství nad Zlínem 2:1, naposledy o víkendu vyrovnával v Liberci na 1:1. A další žolík Vaněček pak zajistil tři body. „Střídání nám vyšla úžasně, oba jsme dali gól,“ pochvaloval si Žitný obrat v poslední desetiminutovce.

On sám k němu přispěl zásahem hlavou, což je pro něj spíš vzácnost. „V přípravě jsem sice skóroval hlavičkou proti Písku, ale měřím jen 176 centimetrů, s mojí výškou mi to hlavou moc nejde. Ale teď to stačilo.“

Ve vzduchu jej Liberec nehlídal a on pak žertoval: „Jak jsem menší, tak mě třeba neviděli. Vaněček na míč nedosáhl, čímž zmátl obránce, udělal černou práci. Já dostal balon skoro na prostředek brány a jen jsem ho uklidil na zadní tyč.“

Šlo teprve o druhé teplické vítězství na cizím hřišti. „Snad to otočíme a budeme teď už venku vyhrávat častěji,“ žádá Žitný. Tepličtí přitom po penaltě ztráceli. „Což nás nakoplo. Jako předtím proti Spartě jsme zabrali po gólu. Když ho dostaneme, stmelíme se. Byla to dobrá týmová práce.“

Liberec byl rozjetý, rve se o poháry, o to víc je teplický úspěch překvapivý. „Když jsme dali gól, Liberec to chtěl zvrátit na svoji stranu a nechal to vzadu otevřené.“

Teplice se drží osmé, polepšily si na 31 bodů. „Říká se, že 30 bodů je záchrana. Ale my nehrajeme na záchranu, chceme výš,“ neuspokojí se Žitný. Už v pátek Teplice hostí Mladou Boleslav.