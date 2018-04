První domácí krach Teplic. Olomouc patří do Evropy, myslí si Ljevakovič

Kučera dal gól, poté chyboval Černobílý zápas teplického fotbalisty Tomáše Kučery. Bílý proto, že v lize skóroval po 17 měsících. Černý kvůli tomu, že při vítězném gólu Olomouce chyboval, při standardce neuhlídal Plška. „Podklouzl jsem, on se mi odpoutal, moje hrubka,“ nevymlouval se záložník po porážce 1:2. Když holohlavý hráč vyrovnával na 1:1, slavil gól poprvé od listopadu 2016. Svůj desátý v kariéře. „Jubilejní? Jak jsem ho dlouho nedal, ztratil jsem ponětí,“ křenil se. Že měsíce neskóroval, ho užíralo. „Měl jsem to v poslední době dost v hlavě. Nikdy jsem nebyl extra střelec, ale tři čtyři branky za sezonu jsem dával, pokud jsem hrál pravidelně. Teď jsem čekal víc jak rok, to mě hodně štvalo. Jsem alespoň rád, že jsem to prolomil.“