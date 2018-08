Nastane hodina pravdy. A my se probereme, věří teplický bek Krob

Ve středu pohár na půdě divizní Admiry, v sobotu liga v Mladé Boleslavi, pak je reprezentační pauza. „I když u nás hrály Sparta a Slavia, nesmí se stávat, abychom měli doma skóre 0:7,“ štve Kroba. Sparťané teplické fotbalisty vypráskali 0:4, slávisté v sobotu podobně nemilosrdně 0:3.

„Teď nás čekají zápasy, kdy nastane hodina pravdy. Máme pohár, Boleslav, Karvinou, to musíme zvládat a dostat se, kam patříme. Potřebujeme nabrat sebevědomí, abychom se neplácali někde dole.“

Jenže to se Teplice musí zlepšit v defenzivě, která vypadá křehce. „Srážejí nás chyby. V Liberci jsme mohli přidat třetí gól a vyhrát, místo toho to skončilo remízou, ve Zlíně jsme inkasovali v 93. minutě, Sparta nás vysypala hned na začátku. Musíme si to vyříkat a už ve středu ukázat jiné Teplice.“

Hlavně se už nenechat rozhodit, když soupeř skóruje. „Strašně brzy dostáváme góly. A jsme v takové nepohodě, že si přestaneme věřit. Pak neuděláme nic dopředu a chybujeme vzadu. Vyžíráme si to až do dna. Takové domácí zápasy, že by byly jasné od začátku a soupeř dominoval, nikdy nebyly. Musíme se z toho sebrat,“ burcuje Krob. Aktivní a atraktivní projev Slavie kontrastoval s teplickou úporností.

„Slavia nám ukázala, jak se hraje fotbal. Zato my jsme špatní jak první, tak poslední hráč. Vůbec jsme netušili, jak se do nich dostat. Pak už mi přišlo, že jsme sami nevěděli, co hrát. Nezvládli jsme to.“

Nenašel se nikdo, kdo by Teplice zvedl, skvělé zákroky brankáře Grigara k tomu nestačily. „Většinou vynikají individuality, když se daří celému týmu, bohužel teď to nejde nikomu. Není o koho se opřít. Každý si musíme sáhnout do svědomí, jestli ho máme čisté,“ tvrdí Krob, který nedávno na Stínadlech prodloužil smlouvu o tři roky: „Ještě tady pár let budu, takže doufám, že zažiju lepší časy.“