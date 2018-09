Jediná neporažená. Sparta je velká rodina, pochvaluje si Stanciu

Možná je to jen skromnost, která je pro Stancia příznačná. Ale nelze přehlédnout herní progres, díky kterému se Sparta minimálně na chvíli vyhoupla do čela tabulky. Po více než dvou letech. O triumfu nad Libercem prakticky rozhodla už v první půli, kdy soupeři nastřílela tři branky.

„Trvalo to dlouho, ale konečně jsme tam,“ raduje se šikovný rumunský záložník z posunu na první příčku, na němž má nemalou zásluhu.

Co říkáte na váš výkon?

Nerad bych hovořil o sobě. Nejsem zas tak důležitý, záleží na týmu. Po devíti zápasech jsme stále neporažení, to je nejdůležitější. Chtěli jsme tři body, abychom se posunuli na první místo, což se nám povedlo. Musíme v naší hře pokračovat, třeba se ještě zlepšit a příští týden vyhrát v Plzni.

Čím to, že forma Sparty stále roste?

Myslím, že je to tím, že jsme jako jedna velká rodina. Hlavní zásluhu má trenér Ščasný, podle mě odvádí skvělou práci. Výborně nás připravuje, o soupeřích máme spoustu informací.

Do druhé půle jste šli s tříbrankovým náskokem. Jaký byl plán?

Hlavně jsme nechtěli inkasovat. Statisticky máme jednu z nejlepších obran v lize a každý obdržený gól by nás mrzel. Každopádně jsme nakonec dali o tři branky víc než Liberec, to je skvělé.

Výhrou se Sparta posunula do čela tabulky. Co to pro vás znamená?

Je to důležité, v kabině jsme se o tom hodně bavili. Šural nám vyprávěl, že si nepamatuje, že by někdy byl na prvním místě. Trvalo to dlouho, ale konečně jsme tam. Věřím, že tentokrát už ligu vyhrajeme.

V dalším kole jedete do Plzně. Co od zápasu očekáváte?

Bude to velmi obtížné utkání. Plzeň je silná, zkušená, navíc hraje Ligu mistrů. Respektujeme jejich kvalitu, vždyť se loni stali mistry. To ale neznamená, že bychom se báli. Jedeme si pro tři body.