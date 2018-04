Sparta znovu promrhala náskok. Beru to skoro jako prohru, přiznává Šural

Proti Slavii jste ztratili vedení 3:0, tentokrát jste přišli o dvoubrankový náskok. Je zklamání o něco menší aspoň z toho hlediska, že jste hráli poměrně dobře?

Zklamání je obrovské, ztratili jsme dva body. Měli jsme vyhrát, ale můžeme si za to sami. Nezvládli jsme standardky, to nás stálo vítězství. Je to k naštvání. Jsou to věci, na které se můžeme připravit. Doufal jsem, že na to připraveni jsme, jenže bohužel. Zahrávali je dobře, ale nebyli jsme natolik důslední, abychom těm gólům zabránili.

Co se stalo, že jste Plzeň nechali vrátit do zápasu?

Vyklidili jsme pole. Začaly se jim kupit standardky, ve kterých jsou silní. Bohužel jeden roh jim vyšel, najednou se chytili i diváci, kteří do té doby pískali. V druhé půli zase rohový kop a bylo vyrovnáno.

Jak moc se projevil výškový deficit, který Sparta proti ostatním týmům má?

Nemyslím si, že by to sehrálo nějakou větší roli. Těch pět hráčů, kteří mají bránit osobně, nejsou žádní prcci. Soupeři to musíte hlavně znepříjemnit, aby nedokázal přesně zakončit, tentokrát se nám to ale nepovedlo.

Nahrál jste na gól Kadlecovi, ten vám pak v podobné akci poslal přízemní centr před branku, na který jste ve skluzu nedosáhl. Jak daleko od míče jste byl?

Asi bych tam zvládl dojet, ale Řezník mě chytře potáhl. Samozřejmě nic hrozného, to se ve vápně nepíská. Chyběl kousíček.

V případě výhry byste se v tabulce posunuli na třetí pozici. Mrzí ztráta víc i z tohoto důvodu?

Samozřejmě jsme o tom všichni věděli. Chtěli jsme výš. Tam, kam patříme. Doufám, že už v pátek to napravíme.

Čeká vás duel s Jabloncem, vaším přímým konkurentem v tabulce. Věříte, že navážete na výkon, který jste předvedli?

Výkon byl sice dobrý, ale body za to nejsou. Lepší je hrát hůř a mít plný počet. Beru to skoro jako porážku. Jablonec je strašně nepříjemný tým, hodně se zvedli. Mají kvalitní hráče, ale věřím, že jejich jarní sérii neporazitelnosti zlomíme.