Při debutu gól a výhra. Mám radost, ale je co zlepšovat, ví Stanciu

Pro vás osobně skvělý start. Souhlasíte?

Ano, byl to dobrý začátek. Jsem opravdu moc rád, že jsme získali tři body, které jsme opravdu potřebovali. Svůj gól ani tak neprožívám. Důležité je, že jsme vyhráli a přiblížili se druhému místu v tabulce.

V druhém poločase byl výkon Sparty horší, zato Liberec se tlačil za vyrovnáním. Co se stalo?

Vlastně ani nevím, ale mezi první a druhou půlí byl v našem podání opravdu velký rozdíl. Teď si to musíme důkladně zanalyzovat a zlepšit se. Hlavně už příště nesmíme přestat hrát, zápas má devadesát minut.

Jaký byl pocit dát při své premiéře branku už po pár minutách?

Mám radost, že jsem se našim fanouškům takhle uvedl. Byli úžasní, moc jim děkuji a slibuji, že uděláme všechno, aby byli šťastní.

Už jste od si od trenéra vyslechl nějaké hodnocení vašeho výkonu?

Ne, ještě jsme spolu nemluvili, zatím pouze slavíme vítězství. Později si všechno zhodnotíme.

Co byste řekl o tom, jakým způsobem jste ke konci bránili?

Myslím, že jsme bránili dobře. Nedostali jsme gól, to je hlavní. Přesto je co zlepšovat, máme na to týden. Pak nás čeká další zápas.

Na podzim jste moc nehrál, chyběla vám zápasová praxe. Připravil jste se přes zimu dostatečně na start ligy?

Všichni jsme během přípravného období tvrdě dřeli, máme za sebou spoustu tréninků. Je nás tu pár nových, ale zapadli jsme do týmu dobře a teď už to bude jen lepší.