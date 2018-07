Trézéguet stále přijít může, živí naději slávistický kouč Trpišovský

Kouč Pražanů se nevzdává naděje, že červenobílí třiadvacetiletého záložníka přece jen získají. Hráč turecké Kasimpasy podle něj figuruje mezi zhruba třemi jmény, o která Pražané usilují.

„Šance žije, ale pořád to procenty lítá nahoru a dolů. Je to jeden z hráčů, u kterých bychom byli rádi, kdyby přišel, protože jsme hráče sledovali hodně dlouho. Kdyby z nich nic nevyšlo, byl by to problém,“ citoval klubový web Trpišovského.

Slavia o něj usiluje proto, že chce ještě posílit aspoň o jednoho křídelního hráče. „Potřebovali bychom jednoho stranového hráče, protože v případě, že by nám někdo z trojice Miňo Stoch, Jarda Zmrhal a Mick van Buren vypadl, dostali bychom se do stejné situace jako na jaře. Ideální by bylo, aby nově příchozí hráč mohl hrát na více postech jako Alexandru Baluta, ale chceme, aby jeho nejsilnější pozicí bylo křídlo,“ uvedl Trpišovský.

„Byli bychom rádi, kdyby to byl někdo z hráčů, které jsme fakt dlouho sledovali. V případě Trézégueta osobně, létali jsme do Turecka a máme o něm dobré informace. Byl bych rád, kdyby to byl někdo z okruhu třech hráčů, o kterých mluvíme. Pokud to nedopadne, bylo by hodně složité hledat někoho, o kom nemáme úplný přehled,“ doplnil Trpišovský.

Žádný příchod ale podle něj momentálně není na spadnutí. „Ta jména tam jsou, ale mění se to každým dnem. Aktuálně nevypadá, že by bylo něco vyloženě na spadnutí. Jsou to zahraniční hráči, ale je třeba vzít v potaz, že za týden hrajeme ligu, potřebovali by adaptaci, obzvláště ti zahraniční. Nebylo by to tak, že by přišli a hráli by,“ řekl Trpišovský po sobotní výhře 2:1 nad ruským Rostovem v generálce na start nové sezony.

Na výkonu ještě našel nedostatky. „Dostali jsme zbytečný gól po stejné situaci jako v utkání s maďarským celkem, opět ta samá chyba. Na gól potřebujeme strašně moc šancí, ale to nás provází už delší dobu a provázelo nás to i minulou sezonu. Za stavu 2:0 chytil brankář soupeře čtyři skvělé příležitosti. Chyby by se našly, ale byl to dobrý zápas,“ uvedl Trpišovský.

O základní sestavě pro vstup do sezony v Olomouci už má skoro jasno. „Je možné, že bude hodně podobná, ale samozřejmě na některých postech, ať už to jsou krajní obránci nebo útočníci, je to hodně vyrovnané. Budeme se rozhodovat podle typologie zápasu,“ dodal Trpišovský.