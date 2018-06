Sparťanský kouč Hapal vyhlíží posily. Něco se rýsuje, tvrdí

„Výsledky nás ale v této fázi vůbec nezajímají, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát oba zápasy. V prvním případě se to nepovedlo, ve druhém ano, ale hlavní je, že si zahráli všichni hráči. S některými pasážemi jsme nebyli spokojeni, ale to přičítám tomu, že jsme v úvodu přípravy hodně tvrdě trénovali a na hráčích jsem cítil, že toho mají plné zuby,“ řekl Hapal novinářům.

Hráči vedle fyzických testů v úvodním týdnu absolvovali i dvoufázové tréninky. „Navíc i předzápasový trénink byl dost náročný, takže únava hrála velkou roli. Ale to je pro mě důležité, aby hráči dokázali zvládat věci i v únavě,“ uvedl sparťanský kouč.

Skládání dvou jedenáctek mu komplikoval fakt, že má momentálně k dispozici jen dva zdravé stopery Semiha Kayu a Costu. Lukáš Štetina stále doléčuje zranění a k týmu se připojí v příštím týdnu. Na pozici středního obránce tak museli zaskočit bek Eldar Čivič či záložník Jiří Kulhánek.

„Chtěli jsme odehrát dvojzápas a dát všem hráčům 90 minut, proto jsme to museli vyřešit takto. V dalších zápasech už budeme mít jen jednu jedenáctku,“ prohlásil Hapal.

Sparta se údajně snaží přivést z Olomouce stopera Uroše Radakoviče. Jako o další možné posile se mluví o slovenském záložníkovi Matúši Berovi z Trabzonsporu. „Něco se rýsuje. Doufám, že ještě přijde posílení týmu. Brzo začínáme, takže bychom chtěli mít kádr pospolu co nejdříve, aby si na sebe hráči zvykli. Ale na přestupovém trhu se toho hodně hýbe, takže to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Někdy to trvá trochu déle,“ řekl Hapal.

Zatím má čas zkoušet i navrátilce z hostování, které od svého jarního nástupu do funkce neměl možnost poznat, jako francouzského záložníka Georgese Mandjecka. „Je to důrazný hráč, ale bohužel se hned v úvodu přípravy trochu zranil. Zapadl do mužstva, dnes odehrál slušný zápas, na soudy je však zatím brzy,“ prohlásil kouč.

Věří, že mu starosti nepřidělá ani to, že se proti Trenčínu lehce zranili hned tři hráči, s nimiž může počítat na post pravého obránce. Tomáš Wiesner, Michal Sáček i Ondřej Zahustel museli předčasně střídat. „Ondra Zahustel má problémy se stehenním svalem dlouhodobě. Další dva dostali nakopáno, ale není to nic, co by nás mělo limitovat,“ dodal Hapal.