Vyloučení Kopice? Nenormální, zlobil se po těsné výhře plzeňský Vrba

O vítězství rozhodl jedinou brankou Michael Krmenčík, o němž se v posledních dnech mluví v souvislosti s možným přestupem do belgického Clubu Bruggy.

„O tom informace nemám,“ řekl Vrba, kterému přidělaly starosti zdravotní problémy Hubníka a Hořavy. O nic vážného by se ale v jejich případě jednat nemělo.

Jak se vám výkon vašeho mužstva zamlouval?

Narazili jsme na soupeře, který byl velmi dobře organizovaný. Hráli v rozestavení 5-3-2, strašně těžko jsme se prosazovali. Nedařilo se nám v křídelních prostorech, jak jsme si představovali. Ani přechodová fáze nebyla nejrychlejší. Ve druhé půli nám nevyšel začátek. Naštěstí jsme dali gól. Závěr pak byl z naší strany křečovitý, výsledek jsme ukopali.

Byl Zlín v zápase z vašeho pohledu nebezpečnější?

Pokud to tak vidíte, tak to napište.

Čtvrtá ligová výhra, ani tentokrát jste však neskórovali v prvním poločase. Čím si to zdůvodňujete?

Jsme velice dobře kondičně připraveni.

Souhlasíte tedy, že se pomaleji rozjíždíte?

Už jsem odpověděl.

Ekpai opět zůstal pouze na lavičce. Proč znovu nedostal prostor na hřišti?

Protože jsme to řešili hráči, kteří dostali prostor.

Kapitán Hubník dohrával duel se sebezapřením. Jak to s ním vypadá?

Naštěstí to není koleno ani kotník, spíš dostal koňara. Není to mechanický problém, ale svalový. Myslím, že za dva tři dny bude v pořádku.

A co Hořava, který musel střídat?

Pouze zhmožděnina kotníku, měl by být v pořádku.

V závěru musel ze hřiště po zbytečné druhé žluté kartě za nesportovní chování Kopic, který po své ztrátě fauloval a vzal míč do rukou. Bude mu to vyčítat?

Určitě ano. Před pěti lety by Pavel Horváth dohrál tři minuty u praporku a nebyl by problém. Kopic? Chtěl se z toho „fantasticky“ vymotat, nakonec dostal druhou žlutou kartu. Z mého pohled nenormální.