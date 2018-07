Vrbu vystrašil Peškův nájezd i risk Kozáčika. Byl jsem v křeči, přiznává

Po dvou kolech Fortuna ligy má tak úřadující šampion na kontě plný počet šesti bodů stejně jako jeho nejbližší konkurenti Sparta a Slavia. Bezchybně zahájil sezonu i Zlín.

Vítězství nad Libercem se však nerodilo jednoduše. Soupeř byl v úvodu nebezpečnější, obrovskou tutovku spálil Jakub Pešek. Postupně se ale Viktoria rozehrála, gólem se uklidnila a dovedla souboj do úspěšného konce. Se Slovanem tak neprohrála už podvanácté v řadě.

Jak byste duel zhodnotil?

Liberec odehrál velice dobré utkání. V prvním poločase jsme měli velké problémy s mezihrou. Soupeř měl ve středu pole o hráče víc a dokázal toho využívat. Nezískávali jsme odražené balony. Po přestávce to bylo lepší. Změnili jsme rozestavení a měli jsme víc brejkových situací. Na tři body jsme se ale hodně nadřeli.

Začali jste s pro vás netradičním rozestavením na dva útočníky, ale o poločase jste se vrátil k obvyklému s jedním hrotem. Proč jste se během přestávky rozhodl pro změnu?

Nedostávali jsme se tolik do hry jako obvykle, když hrajeme doma. Tuším, že i na jaře s Libercem jsme variantu se dvěma útočníky využili. Tenkrát jsme byli výrazně lepší. Teď byl soupeř důsledný, dobře organizovaný a my měli problém.

Na začátku zápasu běžel na plzeňskou branku osamocený Pešek, na konci si zase zahrával gólman Kozáčik. Kdy vám bylo nejhůř?

Při obou momentech jsem byl v těžké křeči. (úsměv) Když šel Pešek v úvodu sám na gólmana, tak mi nebylo moc dobře. Kozáčik šel v závěru do velkého rizika, ale naštěstí mu to vyšlo. Vyčítat mu to nebudeme, přestože to nebylo optimální řešení.

Jedinou branku obstaral Michael Krmenčík. Zamlouval se vám jeho výkon?

Přiznejme si, že v prvním poločase jsem od něj čekal víc. Je to hráč, na kterém stavíme. Na druhou stranu však nakonec zápas rozhodl. Sice mu můžu vytýkat, že se měl v mezihře prosazovat víc, ale musím mu poděkovat, že dal gól, jenž nebyl vůbec jednoduchý. Zachoval se správně. Loni na podzim jsme s ním v sestavě nahráli spoustu bodů, ale na jaře se zranil a měli jsme potíže. Jsem rád, že je ve střelecké formě a zdravotně v pořádku.

Stejně jako v předchozím utkání proti Dukle jste rozhodli duel až v druhé půli. Jste na tom fyzicky lépe než ostatní týmy v lize?

Neřekl bych. V dnešním profesionálním fotbale jsou kondičně dobře připravená všechna mužstva. Nevidím v tom velké rozdíly. V závěru se možná více projeví lepší technika, soudržnost. Fyzičku bych nehodnotil.

Jaký vliv mělo na zápas parné počasí?

Utkání se hrálo ve 34 stupních, to nebyla sranda. Hned jsem si vzpomněl na předkolo Evropské ligy, kdy jsme loni hráli v Larnace v podobných podmínkách. Není to jednoduché.



Po dvou kolech máte šest bodů. Jste se vstupem do ročníku spokojený?

S body spokojení jsme, ale nebudeme tvrdit, že všechno bylo ideální. Na Dukle jsme museli otáčet, teď proti Liberci to bylo znovu velice náročné. Byl bych samozřejmě radši, kdybychom vyhráli třeba čtyři nula, ale na to jsme neměli. Nakonec jsme mohli přidat ještě další gól. Sezona se rozjíždí a vidíte sami, že i další mužstva, která budou hrát o ty nejvyšší příčky, mají dvě výhry, takže každá ztráta už teď na začátku může mrzet na konci soutěže.

Jak velkou je výhodou, že máte volnější program a nemusíte hrát předkola evropských pohárů?

Přímo bych neřekl, že je to výhoda. Dříve jsme točili v zápasech více hráčů. Sázíte na nějaký způsob hry, sem tam samozřejmě něco změníte, ale nemůžete vyměnit vždy šest fotbalistů. Není k tomu důvod, mezery mezi utkáními jsou dostatečné. Myslím, že pro týmy, které teď hrají kvalifikace, začnou být časem duely složitější.