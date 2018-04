Rozhodlo naše větší srdce a podpora fandů, tvrdí ostravský Hlinka

Dvakrát jste ztratili vedení. Neměli jste obavy, že už utkání k výhře nedotáhnete?

My jsme si věřili celý zápas. Ty dva jejich góly byly šťastné. Víc šancí ani neměli. My ano. To vítězství je zasloužené.

Z čeho pramenila vaše sebedůvěra?

Z minulých pěti zápasů jsme čtyři odehráli velmi dobře, takže jsme se vrátili zpět do boje o záchranu. Věděli jsme, že fanoušci budou naším dvanáctým hráčem, že nás poženou dopředu, a přesně tak to bylo.

Jak těžké bylo pokrýt zálohu Sparty v čele s Rumunem Stanciem, jehož jste vymazali?

Věděli jsme, že hrají dobrý fotbal. Celý týden jsme to studovali na videu, zodpovědně jsme se na ně připravili. Bylo to o individuálním přístupu každého hráče, všichni jsme se vydali na maximum.

Dá se říct, že jste střed hřiště hodně zahušťovali?

Snažili jsme se co nejrychleji k nim dostupovat, aby neměli moc času, aby nemohli kombinovat a dávat dlouhé balony za obranu. To se jim i tak v prvním poločase několikrát podařilo. Ale zvládli jsme to.

Druhý gól jste dal z přímého kopu střelou po zemi kolem zdi. Tak jste se trefil i v minulé sezoně ve druhé lize, že?

Řekl jsem si, že tak jsem to dal proti Opavě, takže bych to mohl zopakovat. Věřil jsem si. Poprosil jsem Roberta Hrubého, ať mi balon přenechá, a dopadlo to dobře.

Kde jste vzali sílu dotáhnout utkání k výhře, když hosté poprvé vyrovnali z penalty a podruhé se štěstím?

Museli jsme dřít až do konce. Pro Ostravu to byl svátek. Kdybychom zklamali, tak by nás to velmi mrzelo. A asi bychom si nezasloužili tady být, proto jsme ze sebe vydali maximum.