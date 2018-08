Před svátkem ostuda. Olomouc nestíhala, Baník ji rozstřílel

Štěrba, Sladký i Jemelka jen koukali, jak Diop v 60. minutě zvyšuje už na 3:0 pro hostující Baník. Brankář Miloš Buchta koukal a zuřil. Až vychladl, do kamery ČT s nadhledem prohodil: „Fotbal Baníku mě bavil. Zasloužil si výhru.“ A Olomouc si zasloužila lekci. Senegalec Diop záhy dokonal hattrick. Znovu byl volný na malém vápně po zpětné přihrávce středopolaře Hrubého, jenž hravě ustál souboj se zoufalým Vepřekem: 0:4!!! Tři vykřičníky, jež má Ostrava v logu města, byly pro Olomouc namístě.

A nic na tom nezměnil ani korigující zásah střídajícího Pavla Dvořáka, jenž hlavičkou překonal gólmana Laštůvku po centru rovněž střídajícího Zahradníčka. Už ve čtvrtek Sigmu čeká sláva. Výjimečné utkání s TOP světovým soupeřem. V boji o základní skupinu Evropské ligy přijede na Hanou Sevilla FC i s českým brankářem Vaclíkem. Lístky zmizely rychle během dne a sigmáci nechtějí zklamat. Je zbytečné zmiňovat, že musí předvést zcela opačný výkon: s drajvem, kompaktní, nad své možnosti. Jinak to bude ještě větší průšvih.

„Průser,“ přikývne olomoucký trenér Václav Jílek. „Čeká nás soupeř o tři levely vyšší než Baník. Ale věřím, že to bude úplně jiné utkání a tento zápas se na nás nijak nepodepíše.“ Jenže v lize jeho běhaví hoši tápou. Z pěti utkání vyhráli jediné, doma prohráli i potřetí. Slavia i Plzeň, to byla největší česká kvalita, takže se Olomouc mohla chlácholit ještě vyrovnanou hrou. Jenže Baník? Výbuch. Totální.

Všichni modří hráli pod své možnosti, nejhorší den měl kapitán Vepřek. Slabý v soubojích, s míčem i bez něho. Takticky si počínal jako žáček, co neví, kam běhat. „Sezonu jsme začali velmi špatně,“ hledal Jílek včera večer slova. Pozápasovou tiskovou konferenci začal bez výmluv: „Nejdřív bychom se jako mužstvo měli omluvit lidem za to, co jsme dneska předvedli. Budujeme si nějakou pozici, snažíme se vrátit diváky na stadion, a předvedeme výkon, který nebyl absolutně hoden naší kvality a ambicí.“

Že by Jílek zmínil náročnou čtyři a půl tisíce dlouhou cestu do kazašského Almaty tam a zpátky? Únavu hráčů? „Vůbec nepřipouštím, že by to byla otázka kondice,“ smetl alibi ze stolu. Avšak na sigmácích byla únava patrná. Když se Kalvach či Houska, dva obvyklí pracanti, vraceli za míč ve vedru klusem, bylo zřejmé, že nohy Hanáky neposlouchají jako obvykle. I ostravský trenér Bohumil Páník, jenž si zahrál skupinovou fázi Evropské ligy loni se Zlínem, olomoucké varuje:

„Sigma měla jen tři dny pauzu, do Sevilly má jen dva dny. To je vražedné. Vyždímali se, pozor na to.“ Zato baníkovci jezdili jako pily. Absence zraněného Milana Baroše nevadila ani trochu. „Já jsem si přál, aby Baroš hrál,“ podotkl Jílek. „Se Šašinkou vepředu to byl jiný Baník.“ S tím souhlasil i Páník: „Věděli jsme, že zápas bude obrovsky běžecky náročný. Útočníci jeli nahoru dolů, navíc v tomto počasí.“

Přes deset tisíc diváků vidělo, jak vypadá ostravská dominance. Na hřišti i v hledišti. Už po 13 minutách vedl Baník o dva góly a severní tribuna, kterou kompletně obsadili fanoušci hostů, burácela.

„Jsem spokojený se svým týmem. Hráči si hrábli a udělali krásné vítězství. Nedostali jsme ho zadarmo. I Sigma měla šance. Měli jsme smrtící brejky do otevřené obrany, to rozhodlo o výsledku,“ povídal Páník. „Nejlepší výkon pod mým vedením.“ Ofenzivní tahoun Ostravy Martin Fillo doplnil: „Zápas nám vyšel, suprově jsme řešili brejkové situace.“

Zpátky k úvodní otázce: Věříte na kouzla? Olomouc bude proti Seville nějaké mimořádné potřebovat. Základem ale bude, aby se zase našla její zmizelá defenziva.