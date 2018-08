Opavě se nedaří, ale kouč Skuhravý se nevzdává: Nemám úmysly vycouvat

Pětici úvodních zápasů Opavy v této sezoně završil debakl 1:6 v Mladé Boleslavi. Roman Skuhravý vzal porážku na sebe s tím, že si v týdnu musí zápas podrobně rozebrat. Co zjistil?

„Nerozebíral jsem jenom zápas v Mladé Boleslavi. Ale pokud jde o něj, tak za stavu 2:0, kdy jsme špatně začali, jsme se do zápasu gólem na 2:1 vrátili, takže je škoda, že jsme neremizovali,“ uvedl. „Rozhodujícím momentem, vyjma naší neproměněné šance, byl gól domácích do šatny na 3:1. Z toho jsme se už nedostali. Spíše než ten minulý duel mě však zajímá všech pět dosavadních kol.“

K čemu jste došel?

Že jednoznačně zaostáváme v agresivitě, což potvrzují i statistiky. V soubojovosti máme velký problém.Tím dalším pro mě je hloubka hřiště, kdy špatně dotlačujeme ofenzivu, a samozřejmě tristní jsou individuální chyby, které nás zabíjejí.

To je to naivní bránění, jak jste už dříve říkal?

Jasně, ale jsou tam hrubé individuální chyby, což je škoda.

Ukazuje se, že rozdíl mezi první a druhou ligou je větší, než jste čekali?

Takhle bych to nepojmenoval. My jsme tam, kde jsme být nechtěli. A jsme tam zaslouženě. Ale v každém utkání jsme měli pasáže, kdy jsme byli konkurenceschopní. Bohužel ani jednou jsme nedokázali celistvost výkonu udržet od první do devadesáté minuty.

Proč?

Je to mírou nezkušenosti. Tím však nechci naše výkony omlouvat. Zapříčiněno je to také způsobem naší hry, který jsme dva roky předváděli, a najednou nynější soupeři mají po naší ztrátě míče daleko větší kvality. To jsou faktory, které musíme co nejrychleji změnit.

Tudíž budete muset více bránit, než tomu bylo v národní lize, v níž jste hráli hodně útočně?

My jsme dva roky pracovali nejenom na ofenzivě, ale chtěli jsme mít i dobře nastavené hráče do defenzivy. Pokud bychom vše plnili tak, jak se nám to dařilo na jaře, nynějších potíží bychom se vyvarovali.

A neukazuje se, že mnohem větším problémem, než jste předpokládali, je ztráta domácího prostředí?

Platí, co jsem říkal před sezonou, že se na to vymlouvat nebudeme. Je však jasné, a cítí a vědí to úplně všichni, že přijít o výhodu domácího prostředí není jednoduché ani pro daleko silnější mužstva než jsme my. Absolutně se na to však nevymlouváme. Ale těch věcí se teď sešlo daleko více.

Po porážce v Mladé Boleslavi jste řekl, že když se nedaří, tak se ukáže kvalita týmu a trenéra a že pokud špatné výsledky budou pokračovat, budete první, kdo z toho vyvodí důsledky. Jaké?

Je to úplně jednoduché... Teď máme před sebou dva domácí zápasy. Jeden se soupeřem, který je na tom podobně jako my (v sobotu od 17.00 s Karvinou – pozn. red.) a druhý s absolutním favoritem (týden nato s Jabloncem – pozn. red.). Poté bude mít liga reprezentační přestávku. Jsem trenér, který uzná, že nemá cenu v práci pokračovat, když cítí, že mužstvo nereaguje na jeho podněty, na taktické požadavky a že komunikace není v pořádku.

Takže?

Taková situace absolutně nenastala. V této chvíli nemám vůbec nutnost přemýšlet o tom, jaké by ty případné závěry měly být. Samozřejmě po sedmém kole bude prostor, abychom si sedli s vedením a vyhodnotili si dosavadní průběh ligy. Teď se hlavně soustředím jen na nejbližší utkání a nemám nějaké úmysly z toho vycouvat. Spíše naopak... Jsem naspeedovaný a myslím si, že také hráči jsou na tom stejně. Zatím neukazujeme, co umíme, a to štve nás všechny. Pořád však věřím, že to zlomíme.