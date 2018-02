Ten, co umí přečíst hru. Olomoucký Kalvach v první sezoně v lize válí

Skvělá kondice je u každého fotbalisty základ toho, aby na hřišti mohl ukázat, co umí. U defenzivního záložníka to platí dvojnásob. „Makali jsme, nohy bolely,“ pochvaluje si končící dřinu v zimní přípravě olomoucký objev Lukáš Kalvach.

Třetí Sigmu, příjemné překvapení soutěže, čeká ostrý start jara; v neděli na Andrův stadion dorazí vedoucí Plzeň.

Dobrá kondice se proti ligovému suverénovi bude hodit obzvlášť, že?

Pro mě osobně je to hodně důležité, abych se cítil dobře. Musím na hřišti pokrývat hodně prostoru, a kdybych kondici neměl, tak bych nemohl plnit to, co mám.

Na podzim jste byl chválený ze všech stran. Jak s odstupem vnímáte svůj první půlrok v lize?

Ze začátku jsem tomu nemohl moc uvěřit, ale postupem času mi to dochází. Samozřejmě je hezké to poslouchat, ale nic to neznamená. Je to jeden půlrok. Doufám, že na to navážu nebo spíš že na to navážeme jako tým a budeme pokračovat v těchto výkonech dál.

Bylo vaší výhodou, že jste do ligy neskočil jako vyjukaný dorostenec, ale v 22 letech se zkušenostmi s dospělým fotbalem z druholigového Táborska?

Určitě mi pomohlo, že jsem dva roky hrál druhou ligu. Trošku jsem se oklepal. Nešel jsem do ligy rovnou z dorostenecké ligy, ale absolvoval jsem už dospělé souboje.

Překvapilo vás něco v lize?

Jsou to zkušenosti. V první lize jsou velcí fotbalisti a oproti druhé lize se to liší - větší rychlost, technika, taktická propracovanost. Je to o level výš než druhá liga.

Překvapil jste i sám sebe, nebo jste věděl, že hru umíte číst a bude to stačit také na ligu?

Vím, že mám přednost, už umím hru přečíst, ale zase rychlost není u mě taková. Ale myslím si, že jsem to zvládl celkem dobře. Jak říkám: Je to jeden půlrok a musím na to navázat.

Byť nepatříte mezi dynamické hráče, ukazujete, že to nemusí být zásadní handicap. V soubojích jste včas a vyhráváte je.

Bylo by pro mě příjemnější, kdybych byl ještě rychlejší, mohl bych se dotáhnout i nahoru. Ale já jsem tu, abych hru četl, vyhrával souboje a pak to dával klukům dopředu. Potom už jim jen kryju záda.

Hrajete dopředu, nepřihráváte alibisticky. Je riskantní hra vaší přirozeností, nebo nutností, kterou vyžaduje trenér Jílek?

Trenér Jílek mě do toho od léta, kdy jsem se vrátil, tlačil, abych hrál víc kolmých míčů. Teď po mně ještě chce, abych více ovládal hru, protože z pozice šestky ji vidím, tak abych kluky podpořil ve výstavbě útoku.

Stylem mi připomínáte Tomáše Galáska. Koho máte za vzor?

Teď Toniho Kroose. To je pan Fotbalista. Má neskutečný přehled, umí rozehrávat.

V zimě skončil v Sigmě Michal Obročník, takže na pozici defenzivního záložníka zůstáváte sám. Není to víc svazující pocit?

Takhle bych to nebral. Nemyslím na to, že nemůžu dostat kartu. Budu se snažit předvádět to, co umím, abych byl nejvíc prospěšný pro tým, a uvidíme, jak to bude.

Řeší váš děda Jiří Vít, bývalý brankář Sigmy, vaše výkony?

Asi ho to těší. Neříká mi nic, že bych něco udělal špatně. Jenom mi opakuje, ať makám.

A ať střílíte? Na první gól v lize čekáte, byť jste mu byl už blízko, ale zatím to lítá kolem tyčí.

Jo, toho gólíku je škoda, tak doufám, že na jaře už konečně padne.

Jak moc bude Olomouc jiná bez Tomáše Chorého a s Jakubem Řezníčkem na špici?

Z těch pár zápasů, co jsme hráli, si myslím, že Řezňa pro nás bude dobrá posila. Umí si dojít pro balon, je velmi silný v soubojích jako Choras. Není tak vysoký, ale když mu to dáte přesně, poradí si. Je víc tahový.

Takže netřeba měnit zažitý herní styl?

Myslím, že to bude pro nás stejné.

Sezonu máte jako nováček rozehranou báječně. Může být vaší výhodou, že v boji o evropské poháry nejste pod takovým tlakem jako konkurenti?

Už se nám trošku plány po tom povedeném začátku přehodnotily. Nemyslím si, že na nás je tlak, že musíme poháry uhrát. Nechceme to brát ale tak, že když nevyhrajeme, že se nic neděje. Chceme pokračovat v naší hře, a když je to tak dobře rozehrané, tak se pokusit uhrát co nejlepší výsledek. Kdyby byly poháry, bylo by to krásné.

A vaše další sny?

Chtěl jsem se hlavně dostat do ligy...

...vidíte, a mladší hráči rovnou vypálí, že do zahraničí.

V Olomouci jsem odmala, takže pro mě byl sen dostat se do áčka Sigmy, abych mohl tady na Andrově stadionu první ligu hrát. Ale samozřejmě mám také sen hrát v zahraničí top evropskou ligu. Teďka to musíme dohrát tady a uvidíme, jak se to vyvrbí.