Liberecký trenér Hornyák: Jsme nezkušení, ale zrajeme jako víno

„Tahle prohra bolí. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Od začátku jsme si řekli, že budeme hrát na Plzeň vysoký presink, což nám vycházelo,“ řekl liberecký kapitán Radim Breite.

„Měli jsme pár šancí, byl to vyrovnaný zápas. O poločase jsme si řekli, že budeme pokračovat, ale prvních 10 až 15 minut jsme se hledali. Plzeň je prostě silná a potrestala nás,“ dodal Breite.

Hodně smutný byl po zápase záložník Jakub Pešek, který přišel v létě z druholigových Českých Budějovic. Už ve 4. minutě zápasu mohl po individuální akci poslat Slovan do vedení, ale zakončení se mu nepovedlo.

„Běžel jsem od půlky hřiště sám na brankáře, chtěl jsem ho překvapit střelou na přední tyč, ale měl jsem to vyřešit jinak, protože Kozáčik můj záměr vystihl,“ litoval Pešek.

Trenér Zsolt Hornyák přičítal Peškovu nepřesnost nedostatku zkušeností. „Přece jen přišel jako talent z druhé ligy. Kdyby to bylo o dvě tři kola později, možná by svou šanci proměnil,“ uvažoval Hornyák. „Byl to ale okamžik, který zápas dost ovlivnil. Kdybychom tu šanci proměnili, hrálo by se nám líp, protože Viktorka by musela víc otevřít hru.“

Plzeň dokázala přitlačit Liberec až po přestávce a po hodině hry vstřelila díky Krmenčíkovi svůj jediný gól.

Podle libereckého kapitána Breiteho obhájce titulu ničím nepřekvapil. „Já bych řekl, že byla překvapená spíš Plzeň, že sem někdo přijel hrát vysoký presink. Oni to nemají jednoduché, když sem každý přijede hrát v bloku. My máme doma občas to samé, že soupeř přijede zatažený. Nejspíš to od nás nečekali. My z toho bohužel nic nevytěžili a jedeme zpět bez bodu,“ konstatoval Breite.

Liberec znovu dával v létě dohromady prakticky nový tým, ale po povedené přípravě a dvou ligových kolech se zdá, že by mohl bojovat o první šestku ligy. Jeho ofenzivní a fyzicky náročný fotbal diváky baví a v tabulce to po výhře nad Karvinou a prohře v Plzni zatím znamená tři body.

„Je pravda, že mužstvo se dost proměnilo, ale dokáže hrát ještě líp než v Plzni,“ uvedl trenér Hornyák. „Máme mladé hráče z druhé ligy, kteří potřebují získat ligové zkušenosti, ale jsou to dobří hráči. Zrajeme jako dobré víno. Doufám, že to nebude tak dlouhý proces. Chceme hrát hezký ofenzivní fotbal,“ dodal.

„Je sice hezké, že hrajeme na oko pěkně. Důležité jsou však body. Po dvou kolech máme tři a doma nás čekají Teplice, které v tomto kole předvedly dobrý výkon,“ řekl kapitán Breite. „Bude to těžké, ale my musíme sbírat body. Jak jsme říkali před sezonou, chceme hrát nahoře.“