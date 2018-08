Malinský čekal na gól téměř dva roky. Zatím necítím sebevědomí, říká

„Dal jsem si dárek sám sobě, o to je to hezčí. Já ale narozeniny moc neslavím, zrovna to tak vyšlo. Jsem hlavně hrozně rád, že jsem dal svůj první gól za Slovan a snad další přijdou,“ prohlásil Malinský, který se předtím v lize naposledy trefil v listopadu 2016 ještě za Hradec Králové proti Spartě.

Gólem snad zažehnal zatím nejhorší období kariéry. Po přestupu do Liberce se mu totiž nedařilo a nezískal si důvěru trenérů Jindřicha Trpišovského ani Davida Holoubka. Za uplynulou sezonu tak nastoupil jen do čtyř zápasů.

„Minulý rok mě strašně mrzí. Zranil jsme se v juniorce a nedostal jsem v áčku šanci. Hodně jsem se trápil. Pana Trpišovského považuji za super trenéra, ale měl svých jedenáct hráčů a střídající. Pak tam byl pan Holoubek. K tomu se nechci vyjadřovat,“ prohlásil Malinský.

Dokonce v létě zvažoval odchod z Liberce, ale nakonec zůstal a kouč Zsolt Hornyák ho už potřetí zařadil do základní sestavy. „Teď přišel nový trenér a dává mi šanci. Věřím, že moje výkony ještě půjdou nahoru, protože ještě necítím na hřišti sebevědomí. Ta forma ještě přijde,“ věří. Svou rychlostí na Příbram platil a patřil k nejlepším hráčům.