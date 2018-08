Karviná konečně zvítězila. Zatím ale není co slavit, varuje Wágner

Wágner zaznamenal svůj druhý gól v sezoně. „Snad se teď už odrazíme nahoru,“ doufá. „Měli jsme nula bodů, což bylo hodně nepříjemné. To jsem po pěti kolech nikdy nezažil, a asi ani nikdo z mých spoluhráčů.“

Silný forvard ale dodal, že přesto zůstával klidný. „Je to sice na ho..., když tak dlouho nebodujete, ale hlavně že jsme to teď zvládli. Hráli jsme týmově a ukázali jsme kvalitu.“

Karvinský trenér Roman Nádvorník upozornil, že předchozí tři zápasy prohráli kvůli hloupým chybám. „Přitom Mladou Boleslav, Jablonec i Plzeň jsme uběhali, naběhali jsme mnohem více kilometrů než soupeři. Teď už bylo potřeba to zúročit,“ řekl.

Čím Karvinští slezského soka porazili? „Čekali jsme na ně v bloku a pomohla nám standardka, kterou jsme sehráli výborně a po níž jsme vedli,“ řekl Wágner. „Důležité bylo, že jsme zůstávali pořád v bloku a byli trpěliví. Věděli jsme, že musíme druhou půli začít tak, abychom nedostali Opavu do hry. Hodně nás povzbudil druhý gól. A přestože pak Opavští snížili, dobře jsme na to zareagovali, i když to bylo nepříjemné. Ale přesvědčili jsme se, že nějakou sílu máme.“

Karvinský útočník odmítl, že by tento zápas brali jako souboj o udržení. „Věděli jsme, že utkání je důležité, ale o záchranu, to ne. Ty tři body nejsou nic. Není co slavit. Musíme sbírat body, abychom se co nejdříve přiblížili středu tabulky. A až pět kol před koncem se můžeme bavit o tom, o co budeme hrát.“

Výkon Opavy nechtěl hodnotit nechtěl. „Ale pro mě je ten brněnský stadion obrovsky nefotbalový. Shodli jsme se s klukama, že tady není jednoduché hrát.“

Na Brno však každopádně nezapomene mladý karvinský záložník Vojtěch Smrž, jelikož tam vsítil svůj první gól mezi elitou. „Střílel jsem ze své nejoblíbenější pozice, po zemi k tyči,“ řekl. Svou premiérovou trefu oslavil se svými blízkými. „Měl jsem tam celou rodinu. Viděl jsem, jak po tom gólu stáli. Byl jsem moc rád.“

Smrž přiznal, že chtěli urvat alespoň bod. „Podařily se tři. Máme první body, které teď musíme potvrdit doma se Slováckem.“ To Karviná hostí v neděli od 15 hodin.