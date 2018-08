Karvinští řeší problémy se stopery. Potřebujeme doplnit kádr, hlásí kouč

Nejen že karvinským fotbalistům chybějí body, ale rozpadla se jim stoperská dvojice. Ani v jednom ze čtyř dosavadních zápasů v ní sice nechyběl Marek Janečka, jenže vedle něj se už prostřídali čtyři spoluhráči – Pavel Dreksa, Jiří Piroch, Gergö Kocsis a Jan Šisler.

Pro duel s Plzní vedle Janečky připadají v úvahu Kocsis, Šisler a případně Dramé. „Ano, to jsou možné varianty a my musíme vybrat tu nejlepší. Do neděle máme čas,“ řekl karvinský trenér Roman Nádvorník. „Každopádně to pro ty, co nastoupí, bude hodně těžký zápas, protože na tom postu budou hrát tak těžké utkání poprvé.“

Kouč dodal, že problém se středními obránci je pro mužstvo velká rána. „Stopera nemáme, na tom postu tak alternují hráči středové řady. Ani Janečka není ve své podstatě střední obránce. Na jaře tam odehrál několik zápasů a už tam zůstal.“

Potíže se složením obrany se podle Nádvorníka podepsaly i na minulé prohře 1:4 v Jablonci. Karviné chybí především Pavel Dreksa, který se zranil ve druhém kole na hřišti Slavie (0:4). „Vypadl nám na delší čas. Je to velká ztráta, protože výborně řídil obranu, nehledě na jeho kvality,“ povzdechl si Nádvorník.

Dreksa si natrhl achilovku. „Byl jsem v Olomouci na chirurgickému zákroku a nyní mám klidový režim. Doufám, že do konce podzimní části se na trávníku ještě objevím,“ vzkázal Pavel Dreksa.

V kádru je sice stoper Jiří Piroch, leč ten proti Plzni nemůže hrát, jelikož je jejím hráčem a v Karviné hostuje. „Z Plzně máme i záložníka Suchana, který rovněž nebude moci nastoupit,“ upozornil trenér Nádvorník. „V zahraničí je něco takového neobvyklé, ale u nás normální. Tak to však bylo už předem dohodnuté, takže je to realita a my si musíme poradit bez nich.“

Kouč potvrdil, že středního obránce stále hledají. „Bez stoperů se hrát nedá. Chtěli bychom ale kádr ještě doplnit o dva hráče. Potřebujeme zvýšit konkurenci ve všech formacích, takže máme zájem o každého hráče, který by svou kvalitou patřil do základu a výrazně nám pomohl. Ale sehnat ho není jednoduché.“

Karvinští v průběhu soutěže tým doplnili už o čtyři hráče – obránce Gergöho Kocsise a záložníky Aleše Mertelja, Soufianeho Dramého a Dávida Gubu. „Není snadné zabudovávat je nyní do hry, ale věděli jsme, že v průběhu podzimu budeme kádr doplňovat,“ řekl Nádvorník. „Když jsem přicházel, řekli jsme si, že dojde k obměně týmu, který byl delší dobu pohromadě a výkonnost měla spíše klesající tendenci. Nejde ale mávnout proutkem, aby vše ze dne na den šlapalo, jak si představujeme. Ale děláme vše pro to, aby mančaft co nejdříve bodoval a dostal se do herní pohody.“

Karvinský trenér dosud tak špatný start do sezony nezažil. „Ale jsme mančaft, ne že bychom se vymlouvali, jenž se v minulé sezoně zachránil v posledním kole. K tomu kvalita mužstev, které hrají nahoře, těch pěti šesti, je trochu dále než naše. Ke všemu máme v úvodních pěti kolech tři celky, které hrají evropské poháry, a v předešlém ročníku ligy jsme s nimi uhráli jeden bod.“

Přesto je přesvědčený, že měli zvládnout domácí duel s Mladou Boleslaví (3:4). „Byli jsme v něm lepší a měli i dost šancí,“ řekl. „V tom utkání, ale i v Jablonci jsme nehráli špatně, jenže tam nás poznamenal vlastní gól. Tím myslím nahrávku Kocsise, kdy poslal do brejku Chramostu. To se nevidí na úrovni divize.