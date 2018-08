Panák hrál netradičně na stoperu. Máme se od čeho odpíchnout, říká

Do obrany šel, jelikož Karvinští zatím marně hledají dalšího stopera, neboť Pavel Dreksa je zraněný a Jiří Piroch nemohl proti Plzni, odkud přišel na hostování, nastoupit. „Nějak to vyústilo, že jsem šel do obrany. Předtím jsme dostali spoustu branek, takže trenér chtěl udělat nějakou změnu. Ale prohráli jsme, takže to asi nevyšlo. Škoda toho gólu.“

Co při něm bylo špatně?

Špatně jsme přebrali hráče. Já jsem měl být volný a hledat balon, zatímco ostatní bránili protihráče osobně. Jenže Plzeňští postavili blok, Krmenčík vyplaval sám a trefil se.

Je těžké Krmenčíka bránit?

On je silný. Celkově se však Plzeň těžce brání. Je to spíš o běhání, ale zvládli jsme to jinak dobře, neměli nějakou vyloženou šanci. Stejně jako oni jsme i my měli nějaké závary při standardkách, ale bohužel my jsme gól nedali.

Přesto, dá se říct, že výkon proti Plzni je pro vás povzbuzením?

Chtěli bychom se od něj odpíchnout, ale zase nemáme nic. Radši hrát špatně a mít body. Ale pokud budeme hrát takhle, věřím, že body sbírat budeme.

V závěru jste Plzeň tlačili a dopředu jste vyráželi oba stopeři. Není vás vzadu škoda?

Taková je situace a my ji tak bereme. Když mě trenér postaví do brány, tak budu chytat. A budu se snažit, abychom urvali nějaké body.

Vážně byste šel do branky?

To už by muselo hodně hořet. A asi by to ani nikdo nechtěl...

Nemrzí vás, že jste po zákroku Hubníka na Lingra nekopali penaltu a že sudí při gólu Tusjaka mával těsný ofsajd?

Rozhodčí je pánem na hřišti. Při zápase každý cítí nějakou křivdu, ale stejně to už nezměníme. Kdybychom dali gól, nemusíme řešit, jestli penalta byla, nebo ne. Nedali jsme gól, a proto jsme prohráli.