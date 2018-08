Pět utkání, zisk nulový. Karvinou čekají zápasy, v nichž už musí bodovat

„Byla to stoprocentní penalta,“ říkal hned po zápase středopolař Lingr. „Zahákl mě za nohu... Ale nebudu se k tomu vyjadřovat.“ Jenže Karvinští vědí, že případný bod jim už nikdo nevrátí. Stále jsou na nule, přestože s Plzní měli i svým výkonem blízko k úspěchu. „Plzeňští fotbalisté jsou výborní na míči, ale přišlo mi, že se v utkání s námi trochu báli. Když jsme na ně vletěli, tak nebyli svoji,“ řekl Ondřej Lingr.

V úvodních pěti kolech měla Karviná těžké soupeře, hned tři účastníky evropských pohárů – Slavii Praha (0:4), Jablonec (1:4) a Plzeň (0:1). A k tomu týmy, které pravidelně hrají v horní polovině soutěže – Liberec (0:1) a Mladou Boleslav (3:4). „Nejlepší z nich byl asi Jablonec,“ podotkl Lingr.

V sobotu Karvinští nastoupí v Brně proti Opavě. Dá se říct, že nyní pro ně liga začne naplno, jelikož je čekají srovnatelní protivníci? „To ne, soutěž začala před pěti koly,“ namítl karvinský záložník Filip Panák. „Pro nás je těžké dostávat se do toho, i když víme, že jsme měli těžký los. Všichni až na nás a Duklu už totiž mají nahrané nějaké body. My máme nulu a dostali jsme i spoustu branek. Snad nějaké body co nejdříve posbíráme.“

Brankář Karviné Martin Berkovec likviduje penaltu v utkání proti Plzni.

Brankáře Martina Berkovce mrzí, že jak v Jablonci, tak doma s Plzní dostali rychlé góly a ještě k tomu ze standardních situací. „To je vždycky hloupé, protože u hráče, co zakončuje, má někdo být, a není tam...,“ podotkl Berkovec. Uznal však, že oproti předchozím špatným zápasům byl ten s Plzní lepší. „Až jsem se ve druhém poločase divil, že Plzeň bránila. Na to nejsem vůbec zvyklý. Takhle musíme hrát i v příštím kole proti Opavě. Nesmíme se vrátit k tomu, co jsme předváděli předtím.“

Výkon proti Plzni dává naději

Brankář Berkovec je přesvědčený, že od výkonu s Plzní se mužstvo může odrazit. „Vždycky mrzí, když nejsou body, zvlášť doma, kde jsme už dvakrát prohráli, ale musíme se od toho odpíchnout. Tak, jak jsme hráli proti Plzni, se podle mě hraje liga. Musíme bojovat a něco ještě přidat. Šikovní jsme, ale musíme vstřelit i nějaký gól.“

Karvinský trenér Roman Nádvorník je přesvědčený, že mužstvo především s Plzní udělalo maximum, aby bodovalo. Ke konci hrálo vzadu se třemi obránci, když se Filip Panák zaskakující na stoperu vysunul na hrot a druhý ze středních obránců Marek Janečka nebezpečně vyrážel do útoku.

„Doufám, že hráčům ten výkon pomůže. Viděli, jak zápas odehráli, ale je jasné, že cítí zklamaní, protože ten bod jsme získat mohli,“ uvedl Nádvorník. „Kluci se přesvědčili, že mohou uspět, když budou takto pracovat, když budou hrát kombinačně a snažit se dostávat rychle nahoru. Hlavně se i příště musíme vyvarovat triviálních chyb, jaké jsme dělali v předešlých zápasech.“

Nádvorník dal proti Plzni příležitost i mladíkům Ondřeji Lingrovi a také Vojtěchu Smržovi, který ho střídal. „Tvrdě trénují a čekali na šanci. Tu dostali i díky tomu, že v přípravě nepolevili,“ uvedl kouč. „A řekli si i o další. Ondra Lingr i Vojta Smrž do mužstva velice dobře zapadli a splnili, co jsme od nich chtěli. Chybělo jen to, aby Smržák dal gól,“ připomněl Nádvorník obrovskou šanci ve druhém poločase, kdy se Smržovi samotnému před brankou míč zamotal mezi nohy.

Roman Nádvorník po pěti prohrách nepropadá panice. „Před začátkem soutěže jsme vzhledem k losu věděli, že taková situace může nastat. Teď máme v Brně Opavu a hostíme Slovácko. To jsou před ligovou pauzou dva zápasy, v nichž už musíme bodovat,“ prohlásil trenér.