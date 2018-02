Rakovan: Měli jsme štěstí. V takových podmínkách jde technika stranou

Jihlava šla na domácím hřišti rychle do vedení, které zařídil svým zásahem Pavel Dvořák.



„Samozřejmě jsme si řekli, že bychom chtěli dát brzy gól. První poločasy míváme dobré, mnohem víc jsem se bál toho druhého,“ přiznává Rakovan, kterého děsily vzpomínky na některá ztracená utkání v podzimní části.

„Hodně nadějných zápasů jsme nedotáhli. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme se toho výsledku báli. Asi nám to svazuje nohy. Musíme to pilovat. Teď jsme se odrazili ode dna a musíme plavat,“ přemítá.

Povětrnostní podmínky pohlednému fotbalu nenahrávaly ani v nejmenším. Mráz a husté sněžení byly problémem především pro Slavii, která se snažila hrát co nejvíce po zemi.



Jenže to nešlo.

Naopak Jihlavě přišla tato pomoc přírody vhod.

„Sehrálo to nejdůležitější roli. V takových podmínkách jde veškerá technika stranou. S fotbalem to nemělo z naší strany v druhém poločase nic společného, zato Slavia byla na míči výborná. Ale právě kvůli tomu je pro nás výhra vzácnější,“ říká dvoumetrový brankář

Hned několik soubojů svedl s Milanem Škodou, se kterým se dobře zná ze společného působení právě ve Slavii. „My jsme sehraní. Já jsem na něj zvyklý ještě z doby, kdy hrál stopera,“ směje se.



Na podzim se Rakovan dostal do branky osmkrát, odchytal tedy přesně polovinu zápasů, které Jihlava v lize odehrála. Do jarní části však vstoupil jako jednička a dostal přednost před Romanem Valešem.



„Budu dělat všechno pro to, abych v té pozici zůstal co nejdéle. Dopadlo to nad očekávání.“

Jarní premiéra mu vyšla fantasticky.



Od zápasů proti favoritům si Jihlava příliš neodpočine. V příští utkání totiž nastoupí na hřišti vedoucí Plzně.