Bez gólu a s bodem? To je pro jihlavské fotbalisty málo. A může být hůř

„Nejde remizovat až do konce, to by bylo málo,“ uvědomuje si jihlavský kouč Martin Svědík. „Je sice hezké, když bodujete na Bohemce. Ale když to následně doma nepotvrdíte a získáte zase jenom bod, tak vám body v tabulce prostě chybí.“

Zbývající duely sestupem ohrožených klubů 9. Zlín 29 bodů Sparta Praha (V), Olomouc (D), Slovácko (V), Liberec (D) 10. Dukla Praha 29 Karviná (V), Slavia Praha (D), Mladá Boleslav (V), Plzeň (D) 11. Slovácko 28 Teplice (D), Plzeň (V), Zlín (D), Jablonec (V) 12. Mladá Boleslav 27 Ostrava (D), Bohemians Praha (V), Dukla Praha (D), Olomouc (V) 13. Karviná 26 Dukla Praha (D), Jablonec (V), Ostrava (D), Jihlava (V) 14. Jihlava 26 Liberec (V), Sparta Praha (D), Brno (V), Karviná (D) 15. Ostrava 25 Mladá Boleslav (V), Liberec (D), Karviná (V), Brno (D) 16. Brno 20 Jablonec (D), Teplice (V), Jihlava (D), Ostrava (V)

Jednoznačně pozitivní zprávou pro fanoušky jihlavského klubu je, že se Vysočině v jarní části soutěže podařilo zastavit zpackaný podzim. Série tří čtyř zápasů v řadě, ze kterých by se vycházelo s prázdnou, jsou naštěstí už minulostí. Na jaře Jihlava prohrála pouze dva z dosavadních deseti zápasů.

Jenže!

Viděno opačnou optikou: z vítězství se naposledy radovala 9. března po výhře nad hřišti pražské Dukly. Po již zmiňovaných dvou porážkách, s Jabloncem a v Ostravě, přišla aktuální série čtyř remíz: v Olomouci, se Zlínem, na Bohemce a naposledy v pátek doma s Mladou Boleslaví.

A Jihlava tak má opět vážný problém. V tabulce je na první nesestupové příčce, patnáctý Baník Ostrava se však sobotním vítězstvím nad pražskou Spartou na ni dotáhl na rozdíl jediného bodu (a to má ještě k dobru lepší bilanci ve vzájemných zápasech).

„Potřebujeme nějaký plný bodový zisk,“ opakuje Svědík. „Sami vidíte, že jestliže někdo z těch sedmi osmi celků, které hrají o záchranu, vyhraje, okamžitě ho to katapultuje v tabulce výš.“

Rakovan: Boj o záchranu? Hlava pracuje, nohy jsou svázané

S přicházejícím koncem sezony, ve kterém se rozhodne, které týmy nejvyšší soutěž opustí, se do výkonů ohrožených týmů čím dál více vkrádá nervozita.

„Jsou to zápasy, ve kterých hrajete o všechno. Hlava pracuje, máte svázané nohy,“ popisuje Rakovan, který už by z Jihlavy na duely o přežití měl být zvyklý. „Ale není to bůh ví co, každý rok se mi na hlavě dělají větší a větší kouty,“ snaží se situaci odlehčit.

„Každý další zápas bude náročný,“ tuší Svědík. „Už proti Boleslavi nebylo k vidění nic moc hezkého. Fotbal byl z obou stran hodně upracovaný,se spoustou nakopávaných míčů,“ vrací se k utkání, ve kterém jednoznačně dominovali oba brankáři: jihlavský Rakovan i boleslavský Polaček.

„Nikdo nedal gól, remíza byla asi spravedlivá,“ míní Svědík. „Bylo vidět, že Boleslav i my hrajeme v křeči. Byl to specifický zápas, žádný tým nechtěl udělat chybu,“ komentuje Rakovan.

Ano, domácí mohli strhnout při třech slibných příležitostech v závěru vítězství na svou stranu. Ale hrát dobře pouze prvních dvacet a posledních pět minut na kvalitní výsledek zkrátka nestačí.

„Byly tam nevynucené chyby, nepřesné přihrávky, ztracené balony. A soupeř hrozil z brejků, které má špičkové,“ uznal Rakovan. Jihlava by tak měla na aktuální situaci co nejrychleji zapomenout a pokusit se hlavu znovu nastavit na podobný režim, se kterým bravurně zvládla vstup do jarní sezony, kdy postupně porazila Slavii, Plzeň, Teplice a Duklu.

Jenže jednoduché to rozhodně mít nebude. V nejbližších dvou kolech ji čekají soupeři, kteří podle papírových prognóz opět patří spíše do jiné kategorie: nejprve venku Liberec a poté doma Sparta.

„Je to složité, ale my už jsme ukázali, že dokážeme i překvapit. Proti Liberci a Spartě může být psychika pro nás výhodou,“ věří Rakovan. „Možná to, že do utkání nepůjde jako favorit, bude pro mužstvo daleko lepší,“ doufá Svědík. „Nebude to o tom, že musíme doma zvítězit, musíme soupeře přehrát. Hráčům ale zdůrazníme, že chceme získávat nějaké body.“

Jihlavský trenér tvrdí, že zatím nepočítá, kolik bodů jeho tým bude k záchraně potřebovat. „Takhle nekalkuluji, před každým zápasem mužstvo připravuji na to, že chceme vyhrát. Ať už hrajeme doma, nebo jedeme ven. I do Plzně jsme cestovali s tím, že chceme vyhrát,“ líčí Svědík.

„Víme, že v Liberci je horká půda, ale znovu se na to utkání musíme koncentrovat. Vidíme, že v naší lize může každý porazit každého,“ je přesvědčen.

„I minulý rok jsme ukázali, že mužstvo má charakter. Takže věřím, že na záchranu máme. Ale určitě to bude až do posledního kola velmi zajímavé,“ dodává Rakovan.