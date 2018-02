Když dám Boleslavi gól, slavit ho nebudu, tvrdí jablonecký Chramosta

Vyjma ročního nepříliš vydařeného hostování v Plzni oblékal fotbalový útočník Jan Chramosta od žáčků pouze dres Mladé Boleslavi.

Do jarní části první ligy a domácího poháru však už premiérově ve své kariéře vletí jako kmenový hráč jiného klubu: před pár dny přestoupil do FK Jablonec, smlouva zní na dva a půl roku.

Začátkem dubna hraje Jablonec v Mladé Boleslavi. Už jste myslel na to, že pokud půjde vše normálně, tak poprvé v životě nastoupíte proti svému mateřskému klubu?

V hlavě jsem to měl hned po přestupu. Přijet poprvé na to boleslavské hřiště jako soupeř... Moc nevím, co od toho očekávat, ale do Boleslavi se těším.

A když vstřelíte v tom zápase gól?

Když dám Boleslavi gól, tak vám jednoznačně řeknu, že ho určitě slavit nebudu. To už vím teď. Ke klubu, který mě pro fotbal vychoval, by se to neslušelo. To se nedělá.

Přicházíte do Jablonce s tím, že máte nahradit Tecla s Mihálikem, kteří v lednu odešli a na podzim dali v lize dohromady třináct gólů. Vnímáte takový tlak?

Když se uvolnilo místo a odešli takoví útočníci, tak si v Jablonci asi vybrali právě proto mě kvůli tomu, že si o mně myslí, že jsem také gólový. Góly se ode mě čekají celý život, takže se téhle role nebojím.

Na podzim jste dal v lize jen jeden gól, cítíte, že vám nové jablonecké prostředí v letošní bilanci pomůže?

Dal jsem sice dva góly v našem poháru, tři v Evropské lize, ale je fakt, že v lize to žádná sláva nebyla. S tím jsem samozřejmě spokojený nebyl, ale na podzim jsem v Boleslavi nehrál útočníka. To by se v Jablonci mělo změnit a to byl hlavní důvod, proč jsem sem chtěl odejít. Od první chvíle cítím v Jablonci důvěru, což mě těší.

Jablonec nedal na podzim dvě penalty, vy jste v přípravných zápasech už dvě proměnil, už jste na pokutové kopy určený jako číslo jedna?

Je fakt, že jsem mezi určenými hráči, ale bude záležet, jak se člověk v tom daném utkání cítí. Já se ale té zodpovědnosti určitě nebojím a věřím, že nějaké penalty za Jablonec kopat budu.

K týmu jste se připojil až těsně před odletem na soustředění do Portugalska, na jakou roli v sestavě jste si zvykl?

Jak už jsem řekl, hlavní faktor pro mě je, že se se mnou počítá určitě do útoku. Já se cítím jako útočník než jako hráč na stranu, nikdy jsem se netajil tím, že zapojovat se do bránění se mi nikdy nechtělo a nejsem v tom tak dobrý. Celkově se mi líbí, jak Jablonec využívá celou šířku hřiště. Hraje se hodně přes strany, chodí na mě hodně centrů a přihrávek, což mi v přípravě vyhovovalo. Myslím, že moje hlavní devíza je v práci na ofsajdové lajně a v zakončení a to chci v Jablonci potvrdit.

Máte tedy nějaké osobní gólové cíle do jarní části?

Zatím ne, ale pokud jde o tým, tak to máme dobře rozjeté v poháru a bylo by pěkné ho třeba i vyhrát.