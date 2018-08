Zlín - Teplice 1:0, bezradné ofenzivy, pozdním gólem rozhodl Jakubov

Ten přišel na hřiště z lavičky v 88. minutě, kdy v útoku nahradil Beauguela.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Domácí měli po celý úvodní poločas vytrvalou územní převahu, ze které si vypracovali i několik slibnějších šancí. V úvodních deseti minutách dvakrát zahrozil aktivně hrající Traoré. Poprvé překonal i brankáře Grigara a míč před cestou do sítě vykopl stoper Jeřábek. Při další příležitosti mířil vedle.

Severočeši se zatáhli do defenzivy a s hrou do plné obrany měli domácí problémy, protože většinu pokusů o nakopávané míče stačili tepličtí zadáci odvrátit. Do největší příležitosti se dostal pouze ve 21. minutě po Podiově centru Gajič, který hlavou přestřelil branku.

Alexander Jakubov ze Zlína (ve žlutém) překonává teplického brankáře Tomáše Grigara.

Hosté se do útoku pouštěli jen sporadicky. Vážněji zahrozili ve 35. minutě, kdy střelu Žitného z hranice trestného území stačil brankář Dostál vyrazit. I ve druhé půli byl Zlín o něco lepší. Chyby soupeře v rozehrávce však využívali tepličtí fotbalisté k rychlým protiútokům. Do tří šancí se dostal Vaněček, který propásl největší příležitost ke skórování v 75. minutě, kdy se ocitl sám před Dostálem, brankář Zlína ale slabou střelu chytil.

V závěru se dostal ještě dvakrát do zakončení Beauguel, gólově se ovšem prosadil až střídající Jakubov, který po centru Podia zblízka překonal Grigara. Zlín tak doma potřetí za sebou rozhodl o bodech až v závěru zápasu - proti Mladé Boleslavi zajistil výhru 3:2 v 80. minutě Matejov a proti Jablonci trefil remízu 1:1 v 90. minutě Beauguel.