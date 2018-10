Kdyby dalo Slovácko čtyři góly, nemohli bychom se divit, řekl Vrba

V úterý zápas na hřišti Realu Madrid, o pár dní později doma proti Slovácku. Velký skok, ale základní sestava Viktorie se nezměnila, kouč Vrba vyslal do hry stejných jedenáct hráčů jako při utkání Ligy mistrů ve Španělsku, kteří šli tentokrát do souboje jako jasný favorit.

Přesto se v závěru o vítězství báli. „Přiznám se, že v útočné fázi mě Slovácko hodně překvapilo. Bylo velice aktivní, v přechodové fázi nás i přehrávalo,“ uznal plzeňský trenér.

Ale v prvním poločase jste byli dominantní vy. Co se stalo po přestávce?

Po prvním poločase to mohlo být třeba tři nula, kdyby nám ale ve druhé půli dalo Slovácko čtyři góly, tak bychom se nemohli divit. Nevím, čím to bylo. Byli jsme nedůrazní, nedůslední a soupeř toho využíval. V závěru jsme měli hodně práce, abychom vítězství udrželi.

Myslíte, že s postupujícím časem se na plzeňském výkonu podepsala únava?

Měli jsme čtyři dny, abychom se na ligové utkání připravili. Dokonce bych řekl, že zápasy takto od sebe jsou optimální. Z tohoto pohledu to o nějaké fyzické nepřipravenosti být nemůže, měli by to zvládnout. Problém mohl být psychický, pokud si hráči mysleli, že už se nemůže nic stát. A málem se stalo.

Lukáš Hejda nuceně střídal před koncem první půle. Jak to s ním vypadá?

Občas mívá problém s lýtkovým svalem. Cítil, že to není úplně ideální, tak se nechal vystřídat. Musíme počkat na odborné vyšetření, v tuhle chvíli vám jeho přesný stav nedokáže říct ani doktor, natož já. Doufejme, že to nebude nic vážného.

Stejně jako proti Realu Madrid obsadil pozici pravého záložníka Milan Havel, navíc vstřelil branku. Potěšil vás?

V prvním poločase dal gól, navíc se tam dvakrát nebo třikrát dobře dostal po křídle do pokutového území, bohužel Milan Petržela po jeho přihrávce přestřelil z malého vápna bránu. Zvládl to dobře, možná mu v závěru trochu docházely síly, v poslední době neměl žádnou zápasovou zátěž.

Michael Krmenčík se v lize gólově neprosadil už sedm utkání. Znepokojuje vás to?

Nemám pro to vysvětlení. Trénuje pořád stejně, dal gól v reprezentaci, i v Madridu hrál velice dobře. Bohužel mu to tam teď nepadá, ale nemyslím si, že to je nějaký velký problém.

Na penaltu jste se tentokrát díval, Roman Procházka ji proměnil. Byl na ni předem určený?

Vždycky máme určené tři hráče, pak už necháváme na nich, kdo si věří nejvíc. Je pravda, že Roman kopal penalty i v Bulharsku. Tuším, že je zatím stoprocentní. Výjimečně jsem se díval, ani nevím proč. Věřil jsem, že to dopadne dobře, chtěl jsem to vidět v přímém přenosu.

Kteří byli ti další dva?

Patrik Hrošovský a… Kdo byl třetí, byste se museli zeptat pana Bečky (asistent trenéra), ten má na starosti standardní situace. Z hlavy vám to neřeknu. Možná Krmenčík.