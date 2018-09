Dvoustý zápas oslavil trenér Vrba výhrou. Bylo mi ale těžko, přiznal

O plzeňském pokutovém kopu rozhodla kontrola videozáznamu, po které ukázal sudí Berka na penaltový puntík. Přitom o chvíli dříve rozhodčí neuznal po konzultaci s videoasistentem gól Krmenčíkovi kvůli spornému ofsajdovému postavení.

Trenéru Vrbovi se takovéto dohady nelíbí. „Když nemáme techniku, která to ukáže jasně, tak to nemá smysl,“ prohlásil.

Jak vám bylo při jubilejním zápase na lavičce, když to dlouhou dobu vypadalo na remízu?

Hodně těžko. Zápas jsme si zkomplikovali víceméně sami, hlavně v prvním poločase, kdy jsme dvakrát mohli dát gól, bohužel jsme ale nebyli přesní. Krmenčík i Ekpai přestřelili bránu, ve vápně nám chyběl větší důraz. Postupně tlak narůstal, ale nakonec rozhodovaly situace, které nechci ani komentovat.

Které momenty máte konkrétně na mysli a proč se k nim nechcete vyjadřovat?

Ofsajdová situace a penalta. Podívejte se na televizi a uvidíte, proč to tak je. Když nemáme techniku, která to ukazuje jasně, a v televizi to jasně vidět je, tak to nemá smysl, abychom něco takového vůbec používali. Tak to vidím já, postrádá to význam.

Když nebyl Krmenčíkovi uznán gól, moc času do konce už nezbývalo. Věřil jste ještě ve vítězství?

Vždycky mužstvu věřím a je úplně jedno, kolikátá je minuta. Myslím, že jsme ukázali charakter a chtěli zvítězit. Věděli jsme, že čas běží, a bylo to pro nás stále komplikovanější. Nakonec rozhodla situace, kterou nikdo neviděl.

K penaltě se postavil Hrošovský. Je právě on určený hlavním exekutorem?

Máme napsané tři hráče, kteří se už pak mohou sami rozhodnout. Patrik je zkušený hráč, který momentálně patří k vůdcům týmu, a rozhodl se správně. Jsem rád, že to tak dopadlo

Poprvé se do základní sestavy dostal Ekpai. Jak se vám jeho výkon zamlouval?

Vycházeli jsme z toho, že v minulém zápase na Slavii jsme nebyli úplně spokojeni s útočnou hrou našich krajních fotbalistů, proto dostal šanci. Některé situace řešil zajímavě, ve finální fázi však možná měl zachovat více klidu. Chtěl zakončovat rychle, ale nebyl přesný. Nemyslím si, že by zklamal..

Po zranění se vrátil i Hejda, který odehrál duel bezchybně...

S Pernicou to zvládli dobře, uhráli jsme nulu. Nevzpomínám si na některou hodně složitou situaci, do stoprocentních gólovek jsme je ale nepouštěli. Zápas to byl těžký, každá chyba v rozehrávce byla průserová. Dokonce bych řekl, že byl přesnější než Pernica, který zatím odehrál všechny zápasy.

Na hřišti se po dlouhé době objevil také další marod Kolář. Je možné, že v nadcházejícím utkání proti CSKA Moskva nastoupí?

To se uvidí. S achilovkou marodil delší dobu a konečně se cítí fit. Jestli bude hrát ve středu, to vám teď neřeknu.

V minulé sezoně chytal v domácí soutěži Kozáčik, v pohárech však nastupoval Hruška. Máte jasno, koho do prvního zápasu v Lize mistrů nasadíte?

Roli v tom hraje i slovo trenérů brankářů, kteří s nimi tráví víc času než já. Přiznejme si, že Liga mistrů je přeci jen něco jiného než Evropská liga, tak to prostě je. V dané chvíli je to pro mě složité. Spíš se rozhodneme pro gólmana, který je rozchytaný.

Krmenčík vypadal většinu duelu hodně odříznutý. Proč se jej nedařilo více zapojovat?

Není to jen o něm, ale i o hráčích, kteří mu musí ten servis dodat. To platí v klubu i v reprezentaci. Pokud servis nedostane, tak se může zbláznit, ale nic s tím neudělá. Tyto hráče viním spíš.