Duel plný videa. Kontrolou nic neztratí, hájí sudího slávista Souček

Jeho zásah, kterým otevřel skóre, musel posvětit až videorozhodčí. Původně mávaný ofsajd Jaromíra Zmrhala, jenž mu míč před branku naservíroval, sudí Pavel Franěk po konzultaci s kolegou u videa zrušil a gól uznal.

Správně? Těžká otázka, k dispozici totiž není přesná linie, podle které by se dala situace jasně posoudit. Po dalším zásahu VAR pak Slavia kopala penaltu po jednoznačném faulu karvinského kapitána Marka Janečky.

Dvakrát v zápase vám pomohlo video, co tomu říkáte?

Jsem rád, protože mi tím videem uznali gól, samozřejmě bych byl radši, kdyby platil hned, mohl jsem se více radovat. Ale aspoň tak, jsem moc rád, že jsem ho dal.

Neměl by rozhodčí tu penaltu vidět sám?

Těžko říct, v jakém byl úhlu, podíval se na video, nicméně jsem si byl stoprocentně jistý, že to bude penalta, byl to docela nepříjemný zákrok. Podíval se na video, nic tím neztratí.

Byl jste si okamžitě jistý i tím, že váš gól platit bude?

Nevím, který ofsajd se mával, jestli můj, nebo Zmrhalův. Ale já jsem dobíhal hodně zezadu. Šel bych tam stejně, ať by to byl ofsajd, nebo ne. To nemůžu vidět, jsou to centimetry.

Dali jste čtyři góly, jeden vlastní. Ten byl asi za stavu 1:0 hodně nepříjemný, že?

Kdyby to bylo za stavu 3:0 pro nás, tak se tomu můžeme zasmát, ale takhle to byl vyrovnávací gól. bylo to nepříjemné dát si takhle gól sami. Bylo velké štěstí, že jsme vzápětí kopali tu penaltu a zareagovali na to tím, že jsme šli do vedení.

Bylo znát, že Karviná hraje bez klíčových hráčů? Chyběli například Budínský či Ba Loua...

Budínský je ve formě, ale nemůžeme vědět, jak by to vypadalo s ním. To musí vědět spíše oni.

Od druhého gólu jste už měli utkání pod kontrolou, souhlasíte?

První poločas byl trochu složitý, dělali jsme nějaké chyby. Ale co se týče druhé půle, tam jsme to opravdu už měli pod kontrolou.

Navíc jste na rozdíl čtyř bodů odskočili Plzni, která v pátek remizovala s Libercem.

Na její zápas jsme se dívali. Byli jsme rádi, že ztratili, ale musíme jet sami na sebe a nekoukat se na ostatní týmy