Olomouc - Boleslav, Sigmě chybí Houska s Vepřkem, píská Adámková

Je to první ligový duel od roku 2011, který bude jako hlavní rozhodčí řídit žena. Jana Adámková je druhou dámou po Dagmar Damkové, jež to s píšťalkou dotáhla až do české nejvyšší soutěže. „Mám obrovskou radost a moc se těším. Podobně jako na předchozí velké zápasy, které patřily k vrcholům mé kariéry,“ uvedla.

ONLINE: SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav Utkání sledujeme minutu po minutě

Největší mladoboleslavskou zbraní je jednoznačně Nikolaj Komličenko. Ruský kanonýr už nasázel 12 gólů a kraluje tabulce střelců Fortuna ligy o dva zásahy před slávistou Miroslavem Stochem. V listopadu ovšem zatím ještě neskóroval.