Vlastní zásah Bořila nezlomil. Krásný gól, co? smál se po výhře Slavie

„Krásný gól, že jo?“ usmál se Bořil. „Ale vážně. Centr šel z levé strany a Koly (brankář Kolář) místo, aby na něj šel rukama, nohou balon nastřelil přímo do mě. Nemohl jsem s tím nic dělat. Takové smolné.“

Bylo to šťastné vítězství, když váš první gól sudí uznal až po konzultaci s videoasistentem a ten mu potvrdil i následnou penaltu?

Od toho tam videorozhodčí je. Pomohl nám a vlastně pomohl i Karviné, když domácí reklamovali ruku. Bylo to všechno správně posouzené. Nikdo se na to nemohl vymlouvat.

Jim ale naopak penaltu zamítl. Ruka to nebyla.

Ale věděli, že je to tak spravedlivé. Kdyby rozhodčí pro ně pískl penaltu nesprávně, byli bychom zase naštvaní my.

Nespoléhají rozhodčí na video až příliš?

Někdy jo. Někdy si nejsou jistí, tak na to čekají. Někdy by bylo správné, aby pískli hned, ale když si nevědí rady, tak je lepší, aby si na video počkali.

VIDEO: Zaplať pánbůh za ty záložníky, řekl slávistický trenér Trpišovský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaké je pro vás čekání na verdikt? Bylo chladno, pršelo...

Je to nepříjemné, ale když to písknou správně pro nás, tak je to v pohodě. A když jde ještě o gól, tak je to o to lepší. Patří to k tomu a jsem za video velice rád.

Karvinští vystřelili jen jednou na branku. Bylo utkání pro vás náročné?

Vystřelil jsem i já a dostali jsme góla. (směje se) Věděli jsme, že to bude velice těžké. Karviná má nového trenéra, dobře se připravili, chtěli se ukázat a my sem jeli pro tři body, což jsme splnili. Jenže každé utkání už teď bude náročné. Ty tři body jsou hodně důležité.

I proto, že jste zvýšili v čele ligy náskok na Plzeň?

Věděli jsme, že Plzeňští v pátek ztratili body. Chtěli jsme se od nich odpoutat, a to se nám podařilo. Moc nám pomohlo, že jsme brzy vedli, i když tam bylo to video.