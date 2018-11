Bohemians - Příbram 2:2, hosté v deseti otočili, nakonec berou jen bod

Fotbal

Větší foto Bahrajnský útočník Hilál Júsuf z Bohemians hlavičkuje na bránu Teplic přes obránce Pavla Čmovše. | foto: ČTK

dnes 19:12 19:02

Vypadalo to na fantastický obrat. Přestože šli na hřišti Bohemians v 16. kole Fortuna ligy fotbalisté Příbrami po vyloučení Karla Soldáta do oslabení, dokázali otočit výsledek. Jenže to nestačilo. V nastaveném čase udeřil ze vzduchu Daniel Krch a vyrovnal na konečných 2:2.

