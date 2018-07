Dukla ctí kombinační fotbal. Filozofii neměníme, prohlašuje Hanousek

Armádní klub obdržel v součtu hrozivých 55 branek, což je nejvíce ze všech týmů v soutěži. Dlouho se strachoval o záchranu a ani konečné jedenácté místo úspěchem nazývat nemůže.

Chcete na minulou sezonu zapomenout?

Zapomenout není správné slovo. Měli bychom se z ní poučit. Vývoj nebyl dobrý a ke konci přišly zápasy o všechno. Můžeme být opravdu rádi, že jsme je zvládli, jinak bychom se teď tady nebavili. Musíme začít znovu a lépe, máme další šanci.

Ligu opět začínáte proti Plzni, proti které se vám loni nedařilo. To není jednoduchý úvod…

Výhodou pro nás je, že jde hned o první zápas. Jako outsider z toho můžeme těžit. Bude to ale obtížné, musíme vyčkávat na šance. Předem zbraně rozhodně neskládáme, budeme bojovat do poslední minuty.

Co se v těch předchozích vzájemných střetnutích stalo?

Když dostanete za dvě utkání devět gólů, je jasné, že v nich bodovat asi nebudete. Základem je dobrá defenziva, pouze probránit se k vítězství ovšem nejde. Nechceme odstoupit od filozofie, která je tu iks let. Jsme mužstvo, které hraje kombinační fotbal. Snad to tak bude i dál.

Na trenérské pozici nahradil Jaroslava Hynka jeho dřívější asistent Pavel Drsek. Jak změnu vnímáte?

Je pravda, že když jsme přišli do přípravy, ani jsme nevěděli, kdo nás bude vést. Se spoluhráči jsme se po pár trénincích shodli, že jsou sice náročné, ale baví nás, a chtěli bychom, aby tady pan Drsek zůstal. Nakonec se tak stalo a je jasné, že základem je, abychom nedostali 55 gólů jako v minulé sezoně.

V posledním ročníku jste skončili jedenáctí. Takové umístění by v novém formátu znamenalo účast pouze ve skupině o udržení. Jak se vám systém zamlouvá?

Nejsme liga typu anglické nebo španělské, takže to může jenom prospět. Bude víc zápasů, ve kterých se bude hrát nadoraz. Bude se bojovat i o desáté místo, protože přes něj může vést cesta dokonce do pohárů. Motivaci bude mít každý, navíc to bude atraktivní pro diváky.

Myslíte si, že návštěvnost neklesne? Přeci jen se bude v podzimní část končit později a jaro začínat dříve…

Počasí pro nás není takový problém jako právě pro diváky. Je to úskalí, ale jiné ligy se s tím vypořádávají, tak snad se nám to podaří taky.