Jasná moje chyba, klukům jsem to zkomplikoval, přiznává gólman Rada

„Musíme bojovat dál a vyvarovat se triviálních chyb, jakou byla ta moje,“ ví zkušený brankář Rada, jehož klub se zamotává do boje o udržení v první lize. V příštím kole navíc Duklu čeká těžký souboj na hřišti Sparty.

Utkání jste měli dobře rozehrané, nakonec odcházíte bez bodu. Co se stalo?

V prvním poločase jsme byli podle mě jednoznačně lepší, tlačili jsme se dopředu i v tom druhém. Soupeř nás potrestal ze standardky a my už jsme to pak nedokázali dohnat.

Třemi góly proti vám zazářil Jakub Řezníček. Který vás mrzí nejvíc?

Určitě ten první, byla to moje chyba. Dostal jsem skákavou malou domů, chtěl jsem dát míč na beka, ale bohužel jsem to trefil špatně. Pak jsem ještě doufal, že náš hráč balon z brankové čáry vykopne, ale prošlo mu to pod nohou. Jasná moje chyba, klukům jsem to zkomplikoval. Do té doby jsme vedli a byli na koni, Olomouc v první půli žádnou větší příležitost neměla.

Dukla v závěru hodně tlačila. Věřil jste, že můžete utkání ještě zvrátit?

Věřil jsem, vždycky věřím. Kdyby ne, tak můžu odejít ze hřiště. Nějaké závary tam byly, ale bohužel to ani vyrovnáním neskončilo. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Ze začátku to k tomu i směřovalo, vývoj však zlomila moje chyba. I poté to pořád bylo 1:1, ale místo toho, abychom šli do vedení, dala Sigma z jedné z mála šancí gól.

Spodní část tabulky je hodně vyrovnaná a tato prohra vám zkomplikovala situaci v boji o udržení…

Základ je sbírat body doma a občas uhrát něco venku. Nám se podařilo vyhrát v Ostravě a teď jsme to chtěli potvrdit, abychom se dostali na 26 bodů a přiblížili se záchraně. Naše pozice by byla hodně dobrá, ale bohužel. Musíme bojovat dál a vyvarovat se triviálních chyb, jakou jsem předvedl já.